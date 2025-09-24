La Satu Mare neatenția nu costă nici măcar o scuză

Un incident neplăcut s-a petrecut recent într-o parcare din Satu Mare, unde un șofer a lovit o mașină parcată și a părăsit locul faptei, lăsând proprietarul autoturismului cu paguba.

Autoturismul avariat, o Dacia Sandero, a fost lovit în partea din spate, fiind spart stopul și zgâriată aripa. Bucăți din plasticul distrus au rămas pe asfalt, semn al impactului.

Autoritățile recomandă ca în astfel de cazuri să fie sesizată Poliția Rutieră, iar proprietarii mașinilor păgubite să încerce identificarea vinovatului, inclusiv prin camerele de supraveghere din zonă sau martori oculari. Singurul noroc al celui păgubit este martorul care a reușit să fotografieze mașina care a provocat accidentul, astfel poliția cu siguranță așa cum am menționat mai sus își va face treaba.

Haideți să fim asumați, chiar dacă nu am dorit să se întâmple așa, fuga nu este o scăpare, doar atunci când fugi de bătaie.