Liga a 3-a: Unirea Tășnad- SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 7-1 ( 5-0): Trupa lui Funicello umilită la Tășnad. Unirea e noul lider din C8

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, stadionul din Tășnad a fost martorul unei partide de ”pus în ramă ” pentru suporterii Unirii.

În etapa a 2-a din Liga 3, Seria 8, echipa pregătită de Mihai Sabău Svegler a trecut la pas de rivala Olimpia MCMXXI Satu Mare, scor final 7-1 (5-0 la pauză), într-un meci dominat cap-coadă de gazde.Iar la finalul căruia echipa din Tășnad s-a instalat pe prima poziției a clasamentului din C8.

Atmosfera a fost una spectaculoasă, cu aproximativ 400 de spectatori care s-au bucurat la fiecare reușită a favoriților. „Energia voastră ne împinge mereu înainte și ne face mai puternici!”, au transmis oficialii clubului, mulțumind fanilor pentru sprijinul necondiționat.

Goluri pe bandă rulantă

Unirea a deschis scorul încă din minutul 9, prin Robert Băciuț, din penalty. A urmat o ploaie de reușite: Andrei Zbona a punctat de două ori (13, 18), Denis Matei și Vasile Chitaș au dus tabela la un incredibil 5-0 până la pauză.

Repriza a doua a continuat în același ritm spectaculos, cu „dubla” lui Darius Vultur, înainte ca Olimpia să marcheze golul de onoare. Astfel, scorul final a fost 7-1, o victorie categorică ce reflectă perfect superioritatea gazdelor.

Marcatorii Unirii: Băciuț, Zbona (2), Vultur (2), Matei și Chitaș.

Echipele:

Unirea Tășnad: Vasile Dumitru – Laurențiu Caba, Mark Csatari, Alex Negrea (65, Enrique Gomez), Andrei Zbona, Darius Vultur (77, Angel Onea), Vasile Chitaș (77, Ștefan Funkenhauser), Denis Groza, Denis Matei (65, Adrian Micaș), Adrian Ciul (77, Robert).

Olimpia MCMXXI: Bukova – Estan, Oliphant, Ginta, Rahming, Trowbridge, Mihoc, Dolapo, Bodea, Meas, Ettoauati. Antrenor Giuseppe Funicello

Urmează duelul primelor două clasate, la Baia Mare

Succesul categoric i-a propulasat pe tășnădeni în fruntea seriei și le oferă moral excelent înaintea derby-ului de săptămâna viitoare, la Minaur Baia Mare, programat sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 17.00.

„Mergem cu încredere, determinare și dorința de a arăta din nou cine este Unirea Tășnad! Împreună suntem de neoprit!”, transmit jucătorii și staff-ul tehnic.

De cealaltă parte, Olimpia MCMXXI recunoaște eșecul dureros și le cere scuze propriilor suporteri. Trupa sătmăreană va încerca să spele rușinea în fața fanilor, primind vizita echipei Crișul Sântandrei, în aceeași zi și la aceeași oră.

”Partida de la Tășnad s-a terminat cu un rezultat care nu ne face cinste, iar pentru asta ne cerem scuze în fața voastră.” e mesajul transmis pe pagina oficială de facebook de conducerea clubului sătmărean.

SERIA 8, etapa 2

Sănătatea Cluj – Unirea Dej 3-2

Raul Saroși (16, 39), Mihai Bonț (26) / Andrei Istrate (3), Octavian Ursu (20)

SCM Zalău – Sticla Arieşul Turda 5-0

Mihai Stancu (9, 43 – penalty), Nicușor Brîncoveanu (76), Cătălin Anghelov (88), Marius Radu (90+2)

CSM Sighetu Marmaţiei – Viitorul Cluj 1-0

Răzvan Mărieș (55)

Crişul Sântandrei – Lotus Băile Felix 1-1

Daniel Stan (25 – autogol) / Daniel Stan (64)

CS Bihorul Beiuş – Minaur Baia Mare 0-3

Sergiu Ciocan (25), Mohamed Camara (64), Raphael Stănescu (80)

Unirea Tăşnad – Olimpia MCMXXI Satu Mare 7-1

Claudiu Băicuț (8), Andrei Zbona (13, 18), Denis Matei (20), Florin Chitaș (21), Darius Vultur (48, 76) / Lusien Contra (71)

CLASAMENT

Unirea Tăşnad 2 2 0 0 9-1 6

2.Minaur Baia Mare 2 2 0 0 7-3 6

3.SCM Zalău 2 1 1 0 6-1 4

4.Crişul Sântandrei 2 1 1 0 5-3 4

5.Sănătatea Cluj 2 1 1 0 4-3 4

6.CSM Sighetu M 2 1 0 1 4-4 3

Viitorul Cluj 2 1 0 1 1-1 3 Bihorul Beiuş 2 1 0 1 3-4 3

9.Lotus Băile Felix 2 0 1 1 1-3 1

10.Unirea Dej 2 0 0 2 2-4 0

11.Sticla Arieşul Turda 2 0 0 2 2-9 0

12SC Olimpia MCMXXI 2 0 0 2 2-10 0

Etapa viitoare. Vineri, 12 septembrie, ora 17.00: Băile Felix – Zalău; Viitorul – Bihorul; Unirea Dej – CSM Sighet. Sâmbătă, 13 septembrie, ora 17.00: Arieșul – Sănătatea; CS Minaur – Unirea Tășnad; Olimpia – Sântandrei.