LUPTĂTOR. Vlad Mulcuțan, sătmăreanul cu ADN de campion care scrie istorie la Euro Sim’Cup

Colaborator activ al Gazetei de Nord-Vest, fiul multiplului campion la box Florin Mulcuțan a dus România până în semifinalele prestigioasei competiții de la Viena



Sportul și performanța nu înseamnă doar teren, sală de antrenament sau ring, ci și spirit, disciplină și pasiune. Vlad Mulcuțan, sătmăreanul cunoscut ca o voce activă în paginile Gazetei de Nord-Vest, demonstrează că aceste valori pot fi duse și dincolo de jurnalism, în competițiile internaționale. Parte din echipa Private Medschool Lessons, el reprezintă România la David Williams Euro Sim’Cup, prestigios concurs desfășurat la Viena, unde performanțele sale impresionează deja.

Un drum spre marea finală

Echipa Private Medschool Lessons, din care face parte și Vlad Mulcuțan, este una dintre cele două formații care reprezintă România în cadrul competiției din Austria. După ce a trecut luni de Italia, echipa a intrat în semifinale, iar marți, într-un duel tensionat, i-a învins pe reprezentanții Taiwanului.

„A fost foarte bineee și acuma. I-am impresionat. Am avut pacient terminal, care refuza tratament”, a povestit Vlad Mulcuțan despre proba care a pus echipa în fața unor situații limită.

Urmează confruntarea cu Belgia, iar tinerii români sunt încrezători că pot accede în marea finală, cu șanse reale la aur.

Un ADN de campion

Performanțele lui Vlad nu sunt întâmplătoare. El poartă în vene spiritul de luptător al tatălui său, Florin Mulcuțan, multiplu campion la box și actual vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Box din România.

Moștenirea sa este una puternică: disciplina, forța interioară și dorința de a câștiga. Dacă Florin Mulcuțan și-a scris povestea în ring, Vlad o continuă astăzi atât prin jurnalism, cât și pe scena internațională, demonstrând că talentul și dăruirea se transmit din generație în generație.

Pe urmele tatălui, cu pasiune pentru viitor

Cu rădăcini solide și o energie contagioasă, Vlad Mulcuțan, student la medicină anul 6, este dovada că tradiția campionilor din Satu Mare continuă să inspire. Ca jurnalist, el aduce în pagină emoția și efortul sportivilor. Ca participant la Euro Sim’Cup, arată că spiritul sătmărean știe să strălucească și dincolo de granițe.