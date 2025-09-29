MAI lansează aplicația mobilă pentru citirea datelor din noua Carte Electronică de Identitate

Primăria municipiului Sat Mare informează că, începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă destinată citirii datelor de domiciliu din Cartea Electronică de Identitate (CEI).

Ministerul Afacerilor Interne precizează că noul instrument digital permite accesarea rapidă a informațiilor stocate în cipul noii cărți de identitate, inclusiv adresa de domiciliu, contribuind astfel la o utilizare mai facilă și mai sigură a documentului electronic.

Aplicația mobilă, gratuită pentru utilizatori

Aplicația poate fi descărcată gratuit din Google Play la adresa: 👉 Aplicația RoCEI Reader – Google Play.

În perioada următoare, aplicația va fi disponibilă și pentru dispozitivele iOS, prin App Store.

Digitalizare și acces rapid la informații

Lansarea acestei aplicații se înscrie în procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor publice derulat de Ministerul Afacerilor Interne, oferind cetățenilor un mijloc simplu și eficient de verificare a datelor personale.

Pentru mai multe detalii privind Cartea Electronică de Identitate, cetățenii sunt invitați să acceseze site-ul oficial: 👉 www.carteadeidentitate.gov.ro