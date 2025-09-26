Mâncare servită ilegal: Fast-food sancționat cu 10.000 lei de inspectorii DSVSA

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat, în perioada 19 – 26 septembrie 2025, un număr de 92 de controale în unități de abatorizare, procesare carne și lapte, unități catering, depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, restaurante, baruri, brutării, cofetării, chioșcuri școlare și magazine alimentare din județ.

Scopul acestor verificări a fost de a preveni toxiinfecțiile alimentare, fraudele alimentare și substituirea produselor, precum și de a garanta consumatorilor accesul la produse sigure, respectând legislația sanitar-veterinară și normele HACCP.

Rezultatele controalelor arată că neregulile nu lipsesc. Inspectorii au aplicat două amenzi contravenționale în valoare totală de 11.200 lei.

Cea mai mare sancțiune, de 10.000 lei , a fost aplicată unui fast-food din municipiul Satu Mare , unde s-a constatat comercializarea directă către consumatori a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor .

O altă amendă, de 1.200 lei, a fost dată unui magazin alimentar din Satu Mare, pentru nerespectarea normelor privind igiena, întreținerea spațiilor și condițiile de depozitare și comercializare a produselor.

DSVSA atrage atenția că verificările vor continua, mai ales în contextul menținerii unor temperaturi ridicate, pentru a preveni riscurile de alterare a produselor și apariția unor toxiinfecții alimentare. Inspectorii subliniază și pericolul consumului de carne provenită din sacrificări clandestine, necontrolate de medicii veterinari, în condițiile apariției unor cazuri de antrax și rabie la nivel național.