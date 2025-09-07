MANIFESTARE: Tradiție și multiculturalitate la Festivalul Folcloric al Naționalităților de la Bogdand

Duminică, 7 septembrie 2025, comuna Bogdand a fost gazda celei de-a XXXIV-a ediții a Festivalului Folcloric al Naționalităților, un eveniment de tradiție care a adunat comunități din județul Satu Mare, pentru a celebra bogăția multiculturală a regiunii. Manifestarea a fost organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean, în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Bogdand.

Festivalul a debutat cu un moment de reculegere și depuneri de jerbe la casa memorială a lui Sipos Laszlo, urmate de o paradă a portului popular, în care au fost prezentate costume specifice naționalităților română, maghiară, șvăbească, rromă și ucraineană. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de o expoziție a meșterilor populari. Despre importanța acestui eveniment au vorbit președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, managerul C.J.C.P.C.T., Robert Laszlo, și consilierul județean, Iulian Câcău.

Pe scena festivalului s-a desfășurat un regal folcloric în care au evoluat formații de dansuri populare maghiare, românești, șvăbești și rome din județ, dar și invitați speciali din Ungaria: Ansamblul Folcloric „Rákóczi Kovács Gusztáv” și Ansamblul „Szabad a Tánc” din Nagyecsed, acompaniați de taraful „Bakos” din Nyíregyháza.

Pe lângă muzică și dans, publicul s-a bucurat și de un concurs gastronomic care a adus în prim-plan rețete tradiționale, gătite cu multă pricepere de participanți. Seara s-a încheiat cu un bal în aer liber, unde localnicii și invitații au petrecut împreună într-o atmosferă de voie bună.