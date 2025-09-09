Mansour de la CSM Olimpia în Liga a 4-a din Sălaj!

După ce a evoluat pentru CSM Olimpia Satu Mare şi de un sezon a făcut parte din staff-ul tehnic al echipei sătmărene, atacantul senegalez, Gueye Mansour a ajuns, în ultima zi de transferuri, la ACS Barcău Hanna Nușfalău. Mansi va juca astfel în Liga a 4-a din Sălaj și va fi coleg de echipă cu doi jucători sătmăreni, Gabi Cadar și Florin Mureşan.

Gabi Cadar și Florin Mureşan sunt legitimaţi la Barcău Nușfalău încă de la începutul sezonului iar echipa are punctaj maxim după trei etape.

“Bun venit, Gueye Mansour!

Clubul nostru are plăcerea de a anunța oficial transferul jucătorului Gueye Mansour, ultima dată component al formației CSM Olimpia Satu Mare, la ACS Barcău Hanna Nușfalău.

Atacantul în vârstă de 39 de ani, este un nume bine cunoscut în fotbalul românesc, unde a devenit celebru sub porecla „Omul-foarfecă” datorită golurilor spectaculoase marcate în cariera

sa.

Atacantul senegalez are o experiență bogată, evoluând de-a lungul timpului pentru cluburi precum: Servette Geneva (Elveția), CH Politehnica Timișoara, Gloria Buzău, CSM Râmnicu Vâlcea, Ripensia Timișoara, dar și pentru echipe din Kazahstan KZ, Arabia Saudită SA, Bulgaria BG şi Spania. ES

În țara noastră, Mansour s-a remarcat prin constanță și profesionalism, fiind un cunoscut al iubitorilor de fotbal din județul nostru după ce a evoluat la Sportul Şimleu Silvaniei, unde a fost și golgheterul echipei. Ultimul său club a fost CSM Olimpia Satu Mare, alături de care a luptat pentru promovarea în Liga a II-a.

P rin aducerea lui Gueye Mansour, clubul nostru face încă un pas important în consolidarea lotului şi în atingerea obiectivelor stabilite pentru acest sezon.

Îi urăm bun venit la Nușfalău și mult succes în tricoul echipei noastre!” e mesajul transmis

de conducerea echipei din Barcău Nușfalău pe pagina oficială de facebook.

De altfel mutarea lui Mansour de la CSM Olimpia la Barcău Nușfalău e considerată de colegii de la sportulsălăgean.ro ca fiind” Cel mai tare transfer din istoria Ligii a IV-a Sălaj”!

Gondiu la Dumbrăvița, Lucaci la SCM Zalău

Pe lângă Mansour, CSM Olimpia Satu Mare s-a mai despărţit în ultima zi de transferuri de alți doi jucători.

Atacantul Gheorghe Gondiu a semnat cu CSC Dumbrăvița, echipă antrenată de Florin Fabian. De altfel, tehnicianul sătmărean l-a mai dorit pe Gondiu sub comanda sa și când antrena la CSM Olimpia doar că atunci atacantul din Republica Moldova nu a acceptat condițiile de împrumut de la CFR Cluj.