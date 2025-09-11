Memorial “Aurel Buzaș” – ediția a II-a, la 10 ani de la dispariția celui care a marcat istoria clubului Someșul Satu Mare

Miercuri, 1 octombrie 2025, se împlinesc zece ani de la dispariția lui Aurel Buzaș, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați oameni de fotbal din județul Satu Mare. Fost președinte al clubului Someșul Satu Mare din 1973 și implicat ulterior și în conducerea clubului Olimpia, nea Aurel a rămas în memoria tuturor ca un om dedicat fotbalului și comunității locale.

Nea Aurel, un om care a trăit pentru fotbalul sătmărean

Aurel Buzaș s-a stins din viață la doar 69 de ani, însă aproape patru decenii din viață și le-a dedicat sportului rege. Pentru el, stadionul Someșul a fost o a doua casă, iar fotbalul o adevărată vocație.

Pentru a-i păstra vie memoria, clubul Viitorul Someșul Satu Mare organizează, în perioada 4–5 octombrie 2025, a doua ediție a Memorialului „Aurel Buzaș”, un turneu de fotbal juvenil care adună la start echipe din mai multe categorii de vârstă.

Programul competițional

Sâmbătă, 4 octombrie: Categoria 2018 – U8, Categoria 2016 – U10

Duminică, 5 octombrie: Categoria 2015 – U11, Categoria 2017 – U9

Competiția va avea loc la Baza Sportivă Someșul – Satu Mare, iar organizatorii invită echipele interesate să se înscrie.

Taxa de participare este de 500 lei.. Înscrieri și detalii: Giovanni Cosma – +40 756 768 932,

Cosmin Iuhas – +40 773 941 818.

„Amintirea și pasiunea ta pentru fotbal rămân vii”

Organizatorii transmit un mesaj emoționant la un deceniu de la dispariția lui Aurel Buzaș:

„10 ani de când ne-ai părăsit, dar amintirea și pasiunea ta pentru fotbal rămân vii pe teren.”

Astfel, memoria celui care a modelat generații de fotbaliști și a scris istorie în sportul sătmărean va fi cinstită prin joc, competiție și prietenie – exact așa cum și-ar fi dorit nea Aurel.