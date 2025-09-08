Mesajul deputatului Mircea Govor la început de an școlar: „Viitorul începe azi, pe drumul cunoașterii și prin puterea educației”

Ziua de 8 septembrie marchează un moment emoționant pentru elevi, profesori și părinți: începutul unui nou an școlar. Cu această ocazie, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a transmis un mesaj plin de încurajare și recunoștință, subliniind importanța educației ca fundament al dezvoltării personale și al viitorului comunității.

„Viitorul începe azi, pe drumul cunoașterii și prin puterea educației”, a afirmat parlamentarul sătmărean, subliniind rolul pe care școala îl are în formarea tinerelor generații.

În mesajul său, Mircea Govor a adus un omagiu cadrelor didactice, apreciind efortul și dedicarea profesorilor care, prin muncă și pasiune, pun bazele educației pentru fiecare copil. Totodată, acesta a adresat gânduri de recunoștință părinților și bunicilor, sprijinul lor fiind esențial în parcursul școlar al elevilor.

De asemenea, deputatul le-a transmis elevilor să aibă curaj, perseverență și încredere în propriile forțe, îndemnându-i să privească școala nu doar ca pe o etapă obligatorie, ci ca pe o oportunitate de a-și împlini visurile și de a-și construi viitorul.

„Fie ca acest an să fie un timp al reușitelor și al visurilor împlinite, iar Bunul Dumnezeu să binecuvânteze fiecare pas pe drumul cunoașterii”, a adăugat parlamentarul.

La început de an școlar, mesajul lui Mircea Govor se dorește a fi nu doar o urare, ci și o reafirmare a sprijinului pe care acesta îl acordă educației, considerând-o piatra de temelie pentru dezvoltarea tinerilor și a întregii comunități sătmărene.