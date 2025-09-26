Mesajul transmis de Pr.Prof.Univ.Dr. habil Constantin Valer NECULA după ce Cardinalul Lucian  Mureșan s-a mutat la Domnul

Prea Sfințiile Voastre,

Prea Onorați Părinți,

Iubiți credincioși și distinse credincioase,

Am aflat cu durere, în urmă cu mult timp, de starea de sănătate a Preafericitului Părinte Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, distinsului păstor și iubitorului de Hristos Părinte, . I-am transmis atunci prin colegii ASTREI Blăjene cuvânt de încurajare și prietenie în rugăciune. Astăzi, aflând de mutarea sa la Domnul, la minunata vârstă de 94 de ani, mi-am reamintit cuvintele Dreptului Simeon „acum slobozește pe Robul tău Stăpâne, după cuvântul tău, în pace!”. Și dincolo de întristare mi-am reamintit clipele care ne-au adus aproape. Prin rugăciune și dialog, într-o frumoasă căutarea a modului în care să dăruim tinerilor români Evanghelia drept reper și hrană. Acesteia dăruindu-i dragostea noastră pentru cultură și râvna pentru menținerea vie a mesajului ASTREI Transilvane.

La despărțirea de el îmi reamintesc lumina unei toamne din Grădina minunată de la Castelul, încărcat de istorie, al Blajului. Acolo l-am cunoscut alături de vrednicul de pomenire Cardinal Alexandru Todea. Sper din inimă să îl aștepte în locașurile păcii ți liniștii cerești mărturisitorii Transilvaniei creștine și culturale și odihna să-i fie binecuvântată cu vederea Mântuitorului Iisus Hristos!

Membrii Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român suntem parte integrantă a rugăciunii ce priveghează plecarea sa la cele veșnice. Știm că Tatăl Nostru Care este în ceruri poartă de grijă sufletelor ce-L iubesc și cu smerenie Îl rugăm să-i poarte în grija Sa și sufletul Părintelui Cardinal Lucian, Părintele fraților și surorilor noastre din Biserica Română Unită cu Roma. Suntem alături unii de alții. Noi știm cât de adevărată ne este deviza: Per aspera ad ASTRA! Pe căi anevoioase spre stele, adică spre cer, dar în Numele lui Iisus Hristos, Dumezeu -Omul și Domnul Cel Înviat!

Cu profund regret și cu aleasă dragoste în Hristos Domnul,

În numele Biroului Central ASTRA și al meu personal,

Pr.Prof.Univ.Dr. habil Constantin Valer NECULA

Președinte al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român