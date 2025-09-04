Microbuzele Satu Mare – Tășnad revin pe traseul obișnuit

Începând de joi, 4 septembrie 2025, microbuzele care circulă pe ruta Satu Mare – Tășnad vor reveni la traseul obișnuit, până la Piața Mare. Măsura a fost posibilă odată cu finalizarea lucrărilor de reparații la Podul Golescu.

Operatorii de transport și autoritățile locale mulțumesc călătorilor pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă pe durata lucrărilor, când circulația a fost deviată temporar.

Reluarea traseului aduce normalitate pentru navetiști și locuitorii din zonă, asigurând o legătură directă și mai rapidă între Tășnad și centrul municipiului Satu Mare.