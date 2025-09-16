Muzeul Județean Satu Mare, la „Zilei tradițiilor populare și a Colțunașilor (Pirohi)” din Svidník

În perioada 13–14 septembrie 2025, Muzeul Județean Satu Mare a participat la cea de-a 30-a ediție a „Zilei tradițiilor populare și a Colțunașilor (Pirohi)”, organizată de Slovenské národné múzeum – Muzeul Culturii Ucrainene din Svidník.

În cadrul vizitei, reprezentanții instituției sătmărene au luat parte și la workshop-ul Muzeului Culturii Ucrainene, desfășurat în contextul proiectului „Beyond nationalities. Ethnographic and cultural similarities between Romanians, Ukrainians and Slovaks from the Upper Tisza Region (EtnCultSim)”, finanțat prin Programul INTERREG VI-A NEXT HUSKROUA.

Evenimentul a reunit meșteșuguri tradiționale, gastronomie autentică, spectacole de folclor și voie bună, într-o atmosferă unică. ”Participarea noastră a adus în prim-plan legăturile culturale din spațiul carpatic și a subliniat importanța cooperării muzeale peste granițe.