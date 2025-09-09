Noi performanțe pentru sportivii de la CS Armand Supur

Sportivii de la clubul Armand Supur, însoțiți de antrenorul Anton Czigler, au participat în perioada 5-7 septembrie la Cupa Odorhei, o competiție de tenis de masă ce a reunit nu mai puțin de 18 echipe din 3 țări.

La finalul întrecerii, echipa din Supur a obținut o performanță notabilă, clasându-se pe locul 4. „Sunt foarte mândru de sportivii mei, mai ales că au avut o vară extrem de aglomerată, plină de concursuri și stagii de pregătire fizică”, a declarat antrenorul Anton Czigler.

De la Odorhei direct în Serbia

Imediat după competiția din România, echipa s-a deplasat la Totovo Selo (Serbia), unde , deși aflat abia la vârsta junioratului,Albert Czigler a concurat la categoria seniori. Întrecerea a reunit peste 80 de sportivi, iar Albert a reușit să ajungă până în semifinală, obținând un merituos loc 3.

„Albert a confirmat încă o dată talentul și seriozitatea cu care se pregătește. Acest rezultat la seniori este unul remarcabil pentru vârsta și experiența lui”, a subliniat antrenorul.

Sprijin din partea Consiliului județean și a sponsorilor inimoși

Performanțele obținute au fost posibile și cu sprijinul partenerilor locali. Anton Czigler a ținut să mulțumească Consiliului Județean Satu Mare, sponsorilor și autorităților locale pentru implicare. Totodată, acesta lansează un apel către părinți să își îndrume copiii către tenis de masă, încă de la vârste fragede:

„Îi așteptăm pe cei mici, chiar și de la 4 ani, să descopere tenisul de masă. Este nu doar un sport frumos, ci și un stil de viață sănătos”.

Un nou început cu încredere

Sportivii din Supur încep școala și noul sezon competițional „cu capul sus, foarte încrezători și cu aspirații mari”, după cum transmite echipa de la Armand Supur.