OPORTUNITĂȚI. AJOFM Satu Mare sprijină absolvenții promoției 2025 în integrarea pe piața muncii

Tinerii care se înregistrează în termen de 60 de zile de la absolvire pot beneficia de servicii de consiliere, formare profesională, prime de inserție și chiar indemnizație de șomaj



Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Satu Mare reaminteşte absolvenţilor promoţiei 2025 că au la dispoziţie o perioadă de 60 de zile pentru a se înregistra în evidenţele instituţiei. Această procedură le deschide accesul la o serie de beneficii prevăzute de lege, menite să faciliteze integrarea pe piaţa muncii, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat.

Servicii pentru un start corect în carieră

Prin înregistrarea la AJOFM, absolvenţii pot beneficia de servicii de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii şi cursuri de formare profesională. În plus, tinerii care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot primi prima de inserţie.

Sprijin financiar pentru angajare

Conform Legii nr. 76/2002, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi ai şcolilor speciale, cu vârsta minimă de 16 ani, primesc o primă de inserţie egală cu trei ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR), respectiv 1.980 de lei, dacă se angajează în termen de 60 de zile de la absolvire. De asemenea, aceştia pot solicita şi prime de mobilitate, similare celor oferite altor persoane înregistrate în baza de date a ANOFM.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

Pentru a sprijini integrarea pe piaţa muncii, AJOFM Satu Mare va organiza în luna octombrie „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi”, un eveniment dedicat tinerilor aflaţi la început de drum profesional.

Indemnizaţie de şomaj pentru absolvenţi

După expirarea termenului de 60 de zile, absolvenţii care s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă pot beneficia, la cerere, de indemnizaţie de şomaj. Aceasta este stabilită la 50% din valoarea ISR în vigoare, respectiv 330 lei lunar, pentru o perioadă de şase luni.

Informaţii utile pentru absolvenţi

Detalii complete despre condiţiile de acordare a indemnizaţiei de şomaj sunt disponibile pe site-ul instituţiei www.anofm.ro/satu-mare, în secţiunea „Persoane fizice/Indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare”. Absolvenţii pot obţine sprijin suplimentar contactând agenţiile teritoriale, ale căror date se regăsesc online.