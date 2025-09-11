Parcarea lunii septembrie

Când crezi că le-ai văzut și le-ai trăit pe toate în traficul din Satu Mare, am găsit această postare, joi de dimineață pe mărețul facebook:

”Am permis de conducere de 20 de ani ! Eu in viata mea n-am vazut o asemenea parcare !

Doamna era bine mersi la Fornetti ! Dimineata la 8:10 , toată parcarea libera !!!

Să lași mașina in mijlocul drumului”.

Nu-l contrazicem pe postacul anonim de pe grup.

Altfel, pe lângă atenția noastră adresată traficului din oraș am mai merge pe un subiect… Tangențial, e drept…Sperăm ca după apariția imaginilor cu lucrările de la digul Someșului și cu începerea construcției pasarelei ce va duce direct la terasa Mall-ului să nu apară ”speriații de serviciu” care să se și să ne întrebe dacă gaura din dig și ploile din această săptămână nu amenință cu inundații sătmărenii de pe Mal Stâng Someș…Numa zic…În rest, s-avem un weekend liniștit și cu vreme și vremuri bune!