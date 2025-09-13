Peste 500 de persoane verificate în cadrul a două acțiuni de tip Blitz în județul Satu Mare

La data de 12 septembrie a.c., Serviciu Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, împreună cu structurile de siguranță și ordine publică, a organizat două acțiuni de tip Blitz pe raza județului Satu Mare.

În intervalele orare 10.00–12.00 și 12.00–14.00, echipele mixte au acționat pe principalele căi de comunicație către și dinspre frontieră, inclusiv pe rutele Satu Mare–Petea și Carei–Urziceni, vizând combaterea migrației ilegale, a infracționalității transfrontaliere, a contrabandei, a traficului cu autovehicule furate, arme, muniții, produse accizabile, precum și a transporturilor ilegale de material lemnos și deșeuri.

Au participat: polițiști de frontieră, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi ai IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări, SCCO și reprezentanți ai Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile.

Cu ajutorul aplicației eDAC au fost verificate 532 de persoane și 229 de vehicule. În urma controalelor:

au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2.830 lei,

au fost reținute o carte de identitate a unui autovehicul, două certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare.

Pentru combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și pentru asigurarea respectării legislației în vigoare, structurile sătmărene cu atribuții pe siguranță și ordine publică vor desfășura astfel de acțiuni și în perioada următoare.