Podul Golescu va fi redeschis circulației după finalizarea lucrărilor de reparații

Lucrările de reparații la Podul Golescu au ajuns în faza finală, iar începând de miercuri podul va fi redeschis circulației rutiere. Intervențiile au vizat refacerea hidroizolației, reabilitarea trotuarelor și modernizarea carosabilului, toate etapele fiind finalizate conform planului.

Această investiție are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii rutiere și asigurarea unui trafic mai sigur pentru șoferi și pietoni deopotrivă. Podul Golescu, una dintre principalele căi de legătură din municipiu, își va relua astfel rolul esențial în fluidizarea circulației.

Redeschiderea sa reprezintă un pas important pentru comunitate, atât din punct de vedere al mobilității urbane, cât și al confortului participanților la trafic.