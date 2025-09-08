Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, mesaj la început de an școlar: „Numai împreună putem obține rezultate frumoase”

Prima zi de școală este întotdeauna un moment încărcat de emoție și speranță, iar cu acest prilej prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a transmis un mesaj elevilor, profesorilor și părinților.

„Astăzi ne aflăm împreună la un nou început de drum, un moment plin de emoție și speranță. Prima zi de școală înseamnă pentru fiecare dintre noi un nou capitol, cu provocări și oportunități”, a subliniat prefectul.

Adresându-se elevilor, Altfatter Tamás i-a încurajat să privească acest nou început cu seriozitate și încredere: „Rezultatele nu vor întârzia să apară atunci când munca, perseverența și respectul vor însoți fiecare pas al vostru. Voi sunteți generația care va modela viitorul.”

Mesajul a inclus și o apreciere specială pentru cadrele didactice: „Vă adresez recunoștința noastră pentru devotamentul și răbdarea cu care vă îndepliniți misiunea. Educația de calitate nu poate exista fără efortul și pasiunea dumneavoastră.”

Totodată, prefectul a evidențiat rolul părinților, „primii educatori ai copiilor”, subliniind importanța sprijinului și implicării acestora în procesul educațional.

„Numai împreună, printr-un efort comun al elevilor, părinților, profesorilor și autorităților locale, putem obține rezultate frumoase, pe măsura așteptărilor și a muncii depuse de fiecare în parte”, a adăugat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

În încheiere, prefectul județului Satu Mare a transmis urarea sa: „Vă doresc tuturor un an școlar cu sănătate, rezultate frumoase și bucuria de a învăța lucruri noi. Să aveți curaj să visați și să munciți pentru visele voastre. Succes în noul an școlar!”