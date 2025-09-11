Programul detaliat al evenimentului „Alege un sport!”

EVENIMENT

– Primăria Municipiului Satu Mare, CSM Olimpia și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu vă așteaptă vineri și sâmbătă, în 12 și 13 septembrie, la evenimentul interactiv „Alege un sport!”.

În 12-13 septembrie, cluburile sportive sătmărene se prezintă copiilor, ajutându-i să-și aleagă sportul potrivit.

Inițiativa vine în sprijinul copiilor și al adolescenților în a alege un sport pe care să îl practice în timpul liber, dorindu-ne să aducem sportul mai aproape de comunitate, să încurajăm alegerea unui stil de viață activ și sănătos, prezentându-le copiilor și tinerilor, precum și părinților acestora, paleta ramurilor sportive spre care aceștia se pot îndrepta în timpul lor liber.

Evenimentul se adresează tuturor copiilor și tinerilor, iubitori de sport și mișcare. Cei prezenți vor putea alege dintr-o ofertă bogată de peste 10 discipline sportive!

„Alege un sport!” are loc în 12-13 septembrie 2025, în Piața 25 Octombrie și pe platoul de evenimente de pe Pasajul Corneliu Coposu. Pe parcursul celor două zile, copiii și tinerii, însoțiți de părinți, vor avea oportunitatea de a descoperi oferta cluburilor și asociațiilor sportive, interacționând direct cu profesori, instructori sportivi, antrenori, care vor oferi consiliere în a face o alegere potrivită în materie de sportul pe care să îl practice. Decathlon va fi prezent pe tot parcursul acestui eveniment cu un service mobil de reparații pentru biciclete. Totodată, de reținut este că în fiecare zi, pista de pumptrack îi așteaptă pe toți iubitorii mersului pe două roți.

Participanții la ,,Alege un sport!’’ vor avea parte de o mulțime de surprize pregătite de Decathlon special pentru acest eveniment.

Fiind un eveniment interactiv, în Piața 25 Octombrie și pe Pasajul Corneliu Coposu, cluburile și asociațiile sportive vor organiza demonstrații interactive.

Multe surprize pregătite de organizatori

”Pista de pumptrack e gata! Copii și tineri, haideți cu bicicleta, trotineta sau skateboardul în Piața 25 Octombrie să vă testați abilitățile!” e invitația lansată de organizatori pe pagina de facebook a Centrului Cultural GM Zamfirescu.

De asemenea vineri de la ora 18 va avea loc și un meci demonstrativ de fotbal între echipe formate din primarul Gabor Kereskenyi, viceprimarul Raul Băbțan și alți demnitari și cea a fostelor glorii, Zoltan Ritli, Tibi Csik, Bogdan Lobonț…

Programul detaliat al evenimentului:

Vineri, 12 septembrie

10.00-14.00

Prezentarea disciplinelor sportive, activități dedicate școlilor, claselor interesate, campanie de promovare a sportului în rândul instituțiilor de învățământ

Vor fi prezenți reprezentanți ai următoarelor discipline: fotbal, baschet, handbal, volei, judo, tenis de masă, scrimă, atletism, șah

Formular de înscriere pentru școli și grupuri de copii: https://sport.infosm.ro/

16.00-20.00

Prezentarea disciplinelor sportive: fotbal, baschet, handbal, volei, tenis de masă, scrimă, șah, karate, brazilian jiu-jitsu

16.00-20.00 – Activități permanente pe terenul de fotbal

16.00 – Defilare scrimeri și demonstrație

17.00 – Prezentare karate – CSM Olimpia Satu Mare

17.00 – Campionul moto Emanuel Gyenes – întâlnire cu publicul

18.00 – Defilare scrimeri și demonstrație

18.00 – Prezentare brazilian jiu-jitsu

18:30 – Șah simultan

19.00 – Prezentare karate – Energy Cardio Klub

Sâmbătă, 13 septembrie

14.00-20.00

Prezentarea disciplinelor sportive: fotbal, baschet, handbal, volei, șah, ciclism, dans de societate, street dance, majorete

14.00 – 20.00 – Activități permanente pe terenul de fotbal

14.00 – Concurs de biciclete

14.30 – Meci demonstrativ de handbal feminin – CSM Olimpia Satu Mare

15:00 – Prezentare street dance – Open Wings Studio

15.30 – Meci demonstrativ handbal feminin – CSM Olimpia Satu Mare

16:00 – Prezentare dans modern și gimnastică – Regal Dance Club

16.30 – Meci demonstrativ de handbal masculin – CS ADEP Satu Mare

17:00 – Prezentare street dance – Crazy Dancers Crews

17:00 – Concurs baschet 3×3

17.30 – Meci demonstrativ de handbal feminin – Școala Gimnazială Rákóczi Ferenc

17.30 – Concurs baschet 3×3

18:00 – Prezentare dans de societate – Loga Dance School

18:00 – Concurs de aruncare la coș

18.30 – Meci demonstrativ de handbal feminin – Școala Gimnazială Rákóczi Ferenc

18.30 – Concurs baschet 3×3

La concursul de baschet așteptăm să se înscrie cât mai multe echipe! Înregistrarea se face prin completarea următorului formular: https://forms.gle/oNib4pUNY4MdevWf9