Puneți bani „la ciorap”, de pe acum, pentru colindători!

Nici n-am apucat bine să renunțăm la tricourile cu mâneci scurte și la pantaloni scurți, că deja Crăciunul ne bate la ușă. Abia am ajuns la ultimele zile din septembrie și, deși până trecem la ora de iarnă mai e o lună întreagă, prin oraș au apărut deja… „colindătorii”!

Mai exact, semnele clare că se apropie luna cadourilor și perioada în care linu-i lin, leru-i ler și Moș Crăciun ne zâmbește din toate vitrinele. Cum le recunoaștem? Simplu: după afișele cu deja celebrii colindători – Ștefan Hrușcă și Fuego.

Ca să vă liniștim și să ne liniștim și noi: nici anul acesta nu lipsesc din Sătmar. Hrușcă a dat startul încă din mijlocul lui septembrie, cu afișe răspândite prin tot orașul. Concertul lui de colinde e programat pe 16 decembrie. Cât despre Fuego, încă e „pe surse” – dar sigur își va face loc, cum știe el mai bine, în povestea sărbătorilor, împodobind bradul și inimile publicului.

Oricum ar fi, putem paria liniștiți că amândoi vor avea săli pline, indiferent cât o mai fi crescut TVA-ul la bilete. De fapt, afișul lui Hrușcă pare doar începutul: decembrie se anunță plin de artiști și concerte de poveste.

Doar timp… și bani de bilete să avem!