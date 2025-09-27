Razia săptămânii la graniță: peste o mie de persoane verificate și amenzi de 10.000 lei

Polițiștii de frontieră sătmăreni continuă acțiunile săptămânale desfășurate în cooperare cu omologii maghiari și cu structurile de ordine și siguranță publică din județul Satu Mare. Activitățile organizate pe căile de comunicație care fac legătura cu statul maghiar și verificarea respectării legislației de către participanții la traficul transfrontalier – conform atribuțiilor conferite de lege – sunt menite a veghea la siguranța națională și la menținerea ordinii și liniștii publice în zona de competență.

În această săptămână, în județul Satu Mare, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, structurile de siguranță și ordine publică au desfășurat noi acțiuni în zona de frontieră. Rămân ca principale obiective prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, combaterea evaziunii fiscale, a fraudei vamale și a economiei subterane, respectiv menținerea unui climat de siguranță și ordine publică.

Trei acțiuni în sistem integrat s-au desfășurat zilele trecute pe comunicațiile Satu Mare-Petea, respectiv Carei-Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, inclusiv pe căile de comunicații care duc spre fostele puncte temporare de la frontiera cu Ungaria.

Au participat polițiști de frontieră sătmăreni, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și SCCO Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare, iar una dintre aceste acțiuni a fost desfășurată în cooperare cu omologii maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs – Szatmar – Bereg. Au fost efectuate verificări în rândul participanților la traficul transfrontalier pe căile de comunicații care fac legătura cu statul maghiar, în zona de responsabilitate a județului Satu Mare.

Cu ajutorul aplicației eDAC, echipele de control au verificat peste 1.200 de persoane și 690 mijloace de transport. În urma acestor controale, neregulile constatate în rândul participanților la traficul transfrontalier au fost sancționate, fiind vorba despre treisprezece astfel de cazuri. Valoarea sancțiunilor contravenționale aplicate s-a ridicat la aproximativ 10.000 lei. De asemenea, au fost constatate patru infracțiuni, dintre care trei la regimul circulației pe drumurile publice.

Combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și asigurarea respectării legislației în vigoare vor rămâne și în continuare principalele obiective ale structurilor sătmărene cu atribuții pe siguranță și ordine publică.