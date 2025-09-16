SĂNĂTATE. Vaccinarea anti-HPV, gratuită pentru tinerii din județul Satu Mare, începând cu 1 octombrie

DSP Satu Mare anunță extinderea Programului Național de Vaccinare: toți tinerii între 11 și 26 de ani au acces gratuit la vaccinul care previne infecțiile cu HPV și cancerul de col uterin



Începând cu data de 1 octombrie 2025, vaccinarea anti-HPV va fi disponibilă gratuit pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Satu Mare anunță demararea campaniei la nivel județean, punând accent pe acces facil, informare corectă și colaborare între medici, școli și comunități locale.

Cum se face vaccinarea în județul Satu Mare

Vaccinul anti-HPV va fi disponibil:

prin cabinetele medicilor de familie și cele de specialitate care au contract cu Casele de Asigurări de Sănătate,

prin structurile sanitare implicate în Programul Național de Vaccinare,

dar și, după caz, prin farmacii cu circuit deschis, pe bază de rețetă.

Costurile pentru vaccin și administrare sunt acoperite integral din bugetul național al programului.

Obiectivele campaniei locale

DSP Satu Mare și-a propus patru direcții principale:

Creșterea acoperirii vaccinale la adolescenți și tineri până la 26 de ani. Informarea populației – părinți, elevi, cadre didactice – privind beneficiile vaccinului. Colaborarea cu medicii de familie și autoritățile locale pentru a facilita accesul la vaccin. Monitorizarea și raportarea dozelor administrate și a eventualelor reacții adverse.

Rolul presei locale

DSP face apel la instituțiile media să transmită informații oficiale și corecte despre vaccin, să combată dezinformarea și să promoveze beneficiile preventive. „Sprijinul mass-media este esențial pentru ca familiile și tinerii să afle că au acces gratuit la această formă de protecție”, au transmis reprezentanții instituției.

Situația vaccinării în vara 2025

Datele centralizate de DSP Satu Mare arată că în perioada iunie – august au fost administrate 602 doze de vaccin anti-HPV. Cele mai multe doze au fost administrate în luna iulie (230), urmată de iunie (181) și august (191). Printre medicii care au vaccinat un număr semnificativ de pacienți se numără:

Feier Andrea – 37 doze Ruba Calin Silviu – 28 doze Sroth Nora – 30 doze Covacic Ferent – 23 doze Coica Dorel – 19 doze Besenyodi Beata – 31 doze Albon Sanda – 50 doze



Protecție și prevenție pentru viitor

Extinderea vaccinării gratuite anti-HPV reprezintă un pas important pentru sănătatea publică, contribuind la reducerea riscului de cancer de col uterin și alte afecțiuni asociate virusului. Autoritățile sanitare din județ mizează pe o mobilizare comună – cadre medicale, școli, părinți și tineri – pentru ca această oportunitate să fie valorificată la maximum.