Sătmăreanul Robert Laszlo, luareat în Turcia în cadrul Galei I.G.F. GOLD STAR

În perioada 3-7 septembrie 2025, reprezentanții Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F) au fost prezenți la Izmit – Turcia, cu ocazia organizării Galei de Premiere „I.G.F. Gold Star” (Ex – Oscar în Folclor). Cu acest prilej în orașul Izmit a avut loc cea de-a XIII – a ediție a festivalului de muzică și dans „Izmit Pismaniye”. Menționăm faptul că, în anul 2023 specialiști în folclor din 16 țări ale lumii au fost prezenți la Satu Mare, când s-a desfășurat ședința Biroului Executiv al IGF, cât și gala de premiere.

Vineri 5 septembrie 2025, pe scena amplasată în piața centrală de lângă sediul Primăriei Izmit în fața unui public numeros, s-au decernat premiile „I.G.F. Gold Star”. Festivitatea de premiere a fost deschisă de către: Dorel Cosma – președintele Uniunii Mondiale de Folclor și Fatma Kaplan Hurriyet – primarul orașului Izmit. Au fost prezente delegații artistice din peste 20 de țări, care au participat la ceremonia de decernare, la întâlnirile de lucru a Uniunii Mondiale de Folclor și la un amplu program conex: expoziții, ateliere practice și spectacole folclorice susținute de formații prestigioase. România a fost reprezentată prin Ansamblul Folcloric Profesionist „Meseșul” din județul Sălaj, conducerea secției fiind asigurată de către Paula Cornelia Morar.

Premianții I.G.F. GOLD STAR 2025 – Izmit:

1. Robert Laszlo – România Premiul a fost înmânat de către: vicepreședintele I.G.F. – Malgosia Broda din Polonia; secretarul general I.G.F. – Zelida Stulesatz din Franța; senatorul I.G.F. – Luigi Pompilio din Italia și Celal Hülür – viceprimarul orașului Izmit;

2. Filippo Barbano – Italia Premiul a fost înmânat de către: președintele I.G.F. – prof. dr. Dorel Cosma; președintele Federației I.G.F. – Murat Hürriyet din Turcia, și primarul orașului İzmit – Fatma Kaplan Hürriyet;

3. Zoryana Rybyna – Ucraina Premiul a fost înmânat de către: membrul în Biroul Executiv I.G.F. – Stefan Kovacevic din Croația; membrul în Biroul Executiv I.G.F. – Josef Revak din Slovacia și Vitalie Vrabi – primarul orașului Ungheni din Republica Moldova;

4. Wanda Łomnicka- Dulak – Polonia Premiul a fost înmânat de către: secretarul general adjunct I.G.F. – Maria Kolobych din Ucraina; senatorul I.G.F. – Benito Ripoli din Italia; consilierul președintelui I.G.F. – Lucian Stroe din România și Filippo Barbano – primarului orașului San Giovanni Rotondo din Italia;

5. Suat Özdemir – Turcia Premiul a fost înmânat de către: președintele adjunct I.G.F. – Tobias Rinaldo din Italia; managerul C.J.C.T.E.A. Mureș – Iulian Praja și președintele F.I.T.P. Italia – Gerardo Bonifati;

6. Bunea Marin – Republica Moldova Premiul a fost înmânat de către: președintele adjunct I.G.F. – Nicolas Charlety din Franța; trezorierul general adjunct I.G.F. – Pahone Pop din România și Erdem Arcan – viceprimarul orașului Izmit;

7. Marcello Perrone – Italia Premiul a fost înmânat de către: vicepreședintele I.G.F. – Amen Kassem din Israel; directoarea Palatului Culturii Ungheni – Silvia Zagoreanu din Republica Moldova și președintele KYÖD – Uğur Saral din Turcia.