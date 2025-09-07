Sătmăreanul Robert Laszlo, luareat în Turcia în cadrul Galei I.G.F. GOLD STAR

În perioada 3-7 septembrie 2025, reprezentanții Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F) au fost prezenți la Izmit – Turcia, cu ocazia organizării Galei de Premiere „I.G.F. Gold Star” (Ex – Oscar în Folclor). Cu acest prilej în orașul Izmit a avut loc cea de-a XIII – a ediție a festivalului de muzică și dans „Izmit Pismaniye”. Menționăm faptul că, în anul 2023 specialiști în folclor din 16 țări ale lumii au fost prezenți la Satu Mare, când s-a desfășurat ședința Biroului Executiv al IGF, cât și gala de premiere.
Vineri 5 septembrie 2025, pe scena amplasată în piața centrală de lângă sediul Primăriei Izmit în fața unui public numeros, s-au decernat premiile „I.G.F. Gold Star”. Festivitatea de premiere a fost deschisă de către: Dorel Cosma – președintele Uniunii Mondiale de Folclor și Fatma Kaplan Hurriyet – primarul orașului Izmit.
Au fost prezente delegații artistice din peste 20 de țări, care au participat la ceremonia de decernare, la întâlnirile de lucru a Uniunii Mondiale de Folclor și la un amplu program conex: expoziții, ateliere practice și spectacole folclorice susținute de formații prestigioase. România a fost reprezentată prin Ansamblul Folcloric Profesionist „Meseșul” din județul Sălaj, conducerea secției fiind asigurată de către Paula Cornelia Morar.
Premianții I.G.F. GOLD STAR 2025 – Izmit:
1. Robert Laszlo – România
Premiul a fost înmânat de către: vicepreședintele I.G.F. – Malgosia Broda din Polonia; secretarul general I.G.F. – Zelida Stulesatz din Franța; senatorul I.G.F. – Luigi Pompilio din Italia și Celal Hülür – viceprimarul orașului Izmit;
2. Filippo Barbano – Italia
Premiul a fost înmânat de către: președintele I.G.F. – prof. dr. Dorel Cosma; președintele Federației I.G.F. – Murat Hürriyet din Turcia, și primarul orașului İzmit – Fatma Kaplan Hürriyet;
3. Zoryana Rybyna – Ucraina
Premiul a fost înmânat de către: membrul în Biroul Executiv I.G.F. – Stefan Kovacevic din Croația; membrul în Biroul Executiv I.G.F. – Josef Revak din Slovacia și Vitalie Vrabi – primarul orașului Ungheni din Republica Moldova;
4. Wanda Łomnicka- Dulak – Polonia
Premiul a fost înmânat de către: secretarul general adjunct I.G.F. – Maria Kolobych din Ucraina; senatorul I.G.F. – Benito Ripoli din Italia; consilierul președintelui I.G.F. – Lucian Stroe din România și Filippo Barbano – primarului orașului San Giovanni Rotondo din Italia;
5. Suat Özdemir – Turcia
Premiul a fost înmânat de către: președintele adjunct I.G.F. – Tobias Rinaldo din Italia; managerul C.J.C.T.E.A. Mureș – Iulian Praja și președintele F.I.T.P. Italia – Gerardo Bonifati;
6. Bunea Marin – Republica Moldova
Premiul a fost înmânat de către: președintele adjunct I.G.F. – Nicolas Charlety din Franța; trezorierul general adjunct I.G.F. – Pahone Pop din România și Erdem Arcan – viceprimarul orașului Izmit;
7. Marcello Perrone – Italia
Premiul a fost înmânat de către: vicepreședintele I.G.F. – Amen Kassem din Israel; directoarea Palatului Culturii Ungheni – Silvia Zagoreanu din Republica Moldova și președintele KYÖD – Uğur Saral din Turcia.
Primarul din İzmit, Fatma Kaplan Hürriyet, a înmânat o distincție președintelui I.G.F., prof. dr. Dorel Cosma, pentru contribuțiile sale la promovarea culturii în întreaga lume. Reprezentantul I.G.F. Turcia, Murat Hürriyet, a primit titlul de „Cavaler al Culturii”. Premiul a fost înmânat de către președintele Uniunii Mondiale de Folclor, prof. dr. Dorel Coma și trezorierul general I.G.F., Rene Sourisseau din Franța.
Această manifestare care a debutat în anul 2008, se organizează în fiecare an în țări diferite, iar Uniunea Mondială de Folclor (IGF) premiază anual 6–8 personalități de prim rang ale culturii populare, din toate colțurile lumii. Trofeul, și-a câștigat între timp propria identitate – IGF GOLD STAR – devenind reperul internațional care îi onorează pe cei ce slujesc și promovează tezaurul viu al folclorului.
În fiecare an, fiecare Federație Națională membră a Uniunii Mondiale de Foclor (I.G.F.) înaintează Biroului Executiv o singură propunere, considerată cea mai importantă, pentru acordarea trofeului. Conform regulamentului, pot fi distinși artiști, cercetători, scriitori, conducători artistici, coregrafi, artiști plastici – toți cu activitate dovedită în promovarea și susținerea valorilor culturii populare.
Laureații pășesc pe covorul roșu, întâmpinați de gazde, de autorități naționale și de Biroul Executiv al I.G.F. Momentul de laudatio este ilustrat printr-un clip de 2–3 minute, iar intonarea imnului național pentru fiecare laureat transformă scena într-un tablou emoționant al demnității culturale. Cuvintele scurte de mulțumire, rostite în fața unui public numeros, întregesc ținuta evenimentului.
În ultimele aproape două decenii, Gala I.G.F. GOLD STAR a atins cote artistice excepționale în mari orașe din Italia, Franța, Israel, România, Cipru ș.a., consolidând prestigiul distincției.
Din 2011 și până în prezent, prof. dr. Dorel Cosma – președintele Asociației Naționale de Folclor din România este și președintele Uniunii Mondiale de Folclor (I.G.F.) cu sediul istoric la Voiron (Franța) și sediul administrativ la San Giovanni Rotondo (Italia). Uniunea Mondială de Folclor s-a înființat în anul 1949, la Nisa (Franța), și are în componență un număr de 52 de țări din întreaga lume. Uniunea Mondială de Folclor (I.G.F.) are ca activitate și misiune, promovarea culturii populare, și corespondențele acesteia cu arta scrisă și arta cultă din întreaga lume.