Satu Mare se pregătește pentru o întâlnire cu profunzimea! Un nou proiect apare la orizont: GOD

Ce-ar fi dacă ți-am spune că spiritualitatea există în fiecare dintre noi, și trebuie să fie doar descoperită? Că divinul nu stă doar în dogme? Că arta, filmul, dialogul și gustul unui vin pot deschide porți pe care le-ai uitat sau nu le-ai deschis niciodată?!

Într-o lume în care mulți caută răspunsuri în afară, un proiect curajos îndrăznește să te întoarcă spre singurul loc în care vei găsi adevărul: în tine. Un nou proiect ia naștere în Satu Mare. Se numește GOD – Guidance. Oneness. Depth și nu seamănă cu nimic din ce ai mai văzut.

Nici religios. Nici laic. Ci uman și viu.

Primul pas? Un eveniment care aduce împreună filmul, puterea interioară a fiecăruia dintre noi, psihologia, arta și un strop de mister.

Vor fi alături de noi actori, călugări, psihologi și oameni care au participat în film — nu ca personaje, ci ca purtători de sens.

Un pahar de vin, un moment artistic și… ceva ce nu putem spune încă.

GOD nu este doar un proiect. Este o invitație.

Urmează ceva.

Urmează aici.

Urmează să simți.

Rămâi aproape!

Facebook: GOD – Guidance. Oneness. Depth (Link activ: https://www.facebook.com/GODGuidanceOnenessDepth/)