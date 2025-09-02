Școlile din Satu Mare, pregătite pentru noul an școlar 2025–2026

Instituțiile de învățământ din municipiul Satu Mare sunt pregătite să-și primească elevii la începutul noului an școlar 2025–2026, care va debuta luni, 8 septembrie. Toate unitățile școlare au fost dotate, în acest an, cu mobilier nou, iar pe durata vacanței de vară au beneficiat de lucrări de igienizare, reabilitare sau modernizare, în funcție de necesități.

Primarul municipiului, Kereskényi Gábor, alături de administratorul public Maskulik Csaba și specialiști din cadrul Primăriei, a efectuat vizite în mai multe școli pentru a verifica stadiul pregătirilor. Oficialii au subliniat că obiectivul administrației este ca toți copiii să fie primiți în cele mai bune condiții încă din prima zi de școală.

„Suntem partenerii părinților în educația copiilor și vom continua să investim în infrastructura educațională, astfel încât fiecare elev să beneficieze de un mediu modern și sigur de învățare”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.