Ședință de analiză a evoluției pestei porcine africane (PPA) la nivelul județului Satu Mare

Joi, 25.09.2025, prefectul Altfatter Tamás a organizat la sediul Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) o ședință de lucru cu participarea reprezentanților marilor exploatații comerciale de creștere a suinelor din județul Satu Mare.

La ședință au fost prezenți subprefectul Romeo Pop, director executiv Nicolae Dumuța, director executiv adjunct Corneliu Ceică și șef serviciu Felix Ardelean din partea DSVSA precum și membri ai comisiilor de evaluare implicate. Au fost prezenți la întâlnire peste 20 de reprezentanți ai acestui sector, deosebit de important pentru economia județului Satu Mare, care contribuie cu peste 10 % din producția de carne de porc la nivel național.

După prezentarea situației la nivelul județului, care este una destul de gravă în acest moment privind evoluția PPA, prefectul Altfatter Tamas a detaliat procedurile de evaluare, ecarisare alternativă și de punere în aplicare a planurilor de măsuri aferente fiecărui focar identificat. În urma sesiunii deschise, în cadrul căreia fermierii și-au expus problemele grave cu care se confruntă, în special privind mișcarea animalelor, dar și a propunerilor de modificare a normelor legale incidente venite din partea crescătorilor de suine, prefectul a dispus întocmirea unui memorandum care va fi transmis premierului României, ministrului Agriculturii și președintelui ANSVSA în care vor fi cuprinse toate solicitările venite din partea fermierilor dar și propuneri ale specialiștilor în domeniu.

Acestea privesc în special restrângerea arealelor de restricții care se stabilesc la identificarea unui focar de pestă porcină africană și permiterea mișcării animalelor în cazul fermelor unde sunt îndeplinite măsurile de biosecuritate. De asemenea, o altă solicitare privește reîncadrarea acestei boli în cadrul Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului, cunoscut sub numele de „Legea privind sănătatea animală”. Acest regulament stabilește o abordare bazată pe risc și clasifică bolile listate în mai multe categorii (A, B, C, D, E), în funcție de caracteristicile acestora și de impactul lor.

Solicitarea privește reîncadrarea PPA din zoonoză cuprinsă pe lista A în zoonoză de categoria B. Categoria A cuprinde boli listate care nu apar în mod normal în Uniune și care, odată detectate, necesită măsuri imediate de eradicare. Scopul este de a preveni răspândirea lor și de a le elimina complet, iar categoria B cuprinde boli care trebuie controlate în toate statele membre cu scopul de a le eradica în întreaga Uniune, boli care sunt prezente, dar se dorește eliminarea lor pe termen lung.

În partea a doua a întâlnirii, prefectul a avut o întrevedere cu membrii comisiilor de evaluare și cu specialiștii din cadrul DSVSA. De această dată, a reiterat solicitarea privind alegerea ca variantă de ecarisare alternativă ecarisarea prin îngropare, pentru reducerea costurilor și pentru a preveni riscul de răspândire spre alte zone, în locații autorizate de autoritățile de mediu. Majoritatea primăriilor din județ au stabilite deja asemenea locații și a solicitat finalizarea tuturor demersurilor de reglementare astfel în cât la nivelul întregului județ să fim pregătiți pentru orice asemenea situație. De asemenea, a solicitat implicarea totală a forțelor Ministerului Afacerilor Interne, atât Inspectoratului de Poliție Județean cât și Inspectoratului Județean de Jandarmi, care vor intensifica acțiunile de verificare și de patrulare în zonele cu restricții.

”Am dorit această întâlnire de informare reciprocă cu fermierii noștri din respect pentru cei care ne asigură hrana de zi cu zi și care prin investițiile și efortul lor contribuie la creșterea economiei acestui județ. Suntem într-o perioadă destul de dificilă urmare a focarelor care afectează deja și marile exploatații comerciale. Sprijin demersul fermierilor de solicitare a modificărilor legislative și vom transmite propunerile acestora factorilor de decizie la nivel guvernamental și legislativ. De asemenea, prin noile măsuri dispuse la nivel local, vom reduce cheltuielile cu ecarisarea, vom reduce riscul de propagare a bolii și vom urmări respectarea măsurilor dispuse de veterinari pentru stingerea focarelor de pestă porcină africană” – prefect Altfatter Tamás