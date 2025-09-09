Servicii medicale extinse la Moftin

Centrul Medical din satul Moftinu Mic, inaugurat printr-o investiție substanțială a Primăriei Moftin, realizată printr-un proiect transfrontalier finanțat prin Programul RO-HU, devine din această zi un punct important de acces la servicii de specialitate. Dotat cu o suprafață utilă de puțin peste 300 m² și situat în centrul localității, în apropierea primăriei și a școlii, centrul găzduiește deja un cabinet de medicină de familie, unul stomatologic și un cabinet de ecografie, fiind echipat cu un analizor automat pentru efectuarea unui set minim de analize de sânge.

Începând de marți, la acest centru, dr. Variu Cristian va efectua consultații de specialitate în medicina internă și gastroenterologie, precum și ecografii abdominale. Aceasta reprezintă o extindere semnificativă a paletei de servicii medicale disponibile în zona rurală, aducând sprijin concret comunității locale, prin acces facil la investigații și consultații complexe.

Pentru informații suplimentare și programări, locuitorii sunt îndrumați să contacteze numărul de telefon afișat la sediul centrului.

Această inițiativă întărește rolul centrului medical din Moftinu Mic ca pilon al sănătății rurale din comună, confirmând angajamentul autorităților locale de a aduce servicii medicale moderne și eficiente mai aproape de cetățeni