Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 5-7 septembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 20.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 700 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 200.000 de lei.