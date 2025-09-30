Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 29 septembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică și activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 45.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 15 conducători de autoturisme, fiind reținute și 11 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.