Speranța unei prime victorii!

Liga a 2-a: CSM Olimpia – Corvinul, duminică ora 11

– Sepsi pierde la masa verde meciul din prima etapă cu Chindia

După pauza de două săptămâni cauzată de meciurile echipelor naționale, CSM Olimpia revine în campionat cu un meci extrem de dificil, acasă cu Corvinul Hiunedoara. Partida e programată duminică de la ora 14 pe stadionul ”Olimpia-Daniel Prodan” și va fi transmisă și pe canalele Digisport 1 și Primasport1.

Biletele online pentru meciul de campionat de duminică (11:00), pe teren propriu, împotriva formației FC Corvinul 1921 Hunedoara, sunt acum disponibile! În ziua meciului, biletele vor putea fi cumpărate și fizic, la stadion.

Biletele pot fi achiziționate pe: www.bilete-csmolimpia.ro

Oficialii CSM Olimpia sunt încrezători că după schimbările din lot și de pe banca tehnică, echipa va avea puterea de a obține un prim rezultat pozitiv. După acest meci, sătmărenii au parte de două deplasari, la Șelimbăr și Buzău.

Altfel, Sespis pierde la masa verde duelul din prima etapă, pe teren 1-1 la Chindia Târgoviște din cauza unor probleme cu foaia de joc. Mai precis cu folosirea unui jucător ce nu era trecut inițial în raportul de joc al meciului.

Programul etapei a 6-a

Vineri 12 septembrie 2025

Ceahlăul Piatra Neamț- FC Bihor Oradea ora 18:00

Sâmbătă 13 septembrie 2025

CS Afumați- ACSM Politehnica Iași ora 13:30

FC Bacău – CSM Reșița ora 11:00

CSC Dumbrăvița-Sepsi OSK Sfântu Gheorghe ora 11:00

AFC Câmpulung – Muscel 2022- Chindia Târgoviște ora 11:00

Metalul Buzău – CSC 1599 Șelimbăr ora 11:00

Gloria Bistrița- CS Dinamo București ora 11:00

CSM Slatina – CS Tunari ora 11:00

Duminică 14 septembrie 2025

CSM Olimpia Satu Mare- Corvinul Hunedoara 1921 ora 11:00

Stadion Olimpia – Daniel Prodan