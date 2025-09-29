Sprijin pentru copiii din familii vulnerabile: viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, în vizită la centrele sociale din Satu Mare

Oferirea de suport copiilor din familii vulnerabile joacă un rol esențial pentru întreaga comunitate. Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a vizitat recent cele două centre de zi aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială: Centrul Social „Prichindel” și Centrul Multifuncțional „Alter Ego”, unde a discutat cu beneficiarii și echipele de specialiști.

Centrul Social „Prichindel” – educație și sprijin pentru copii și părinți

La Centrul „Prichindel”, copiii participă zilnic la activități educaționale și recreative, primesc sprijin psihologic și sunt încurajați să își dezvolte deprinderi de viață independentă. În paralel, părinții beneficiază de consiliere și suport pentru a le oferi copiilor un mediu familial mai stabil.

📌 Înscrierile la acest centru sunt deschise pe tot parcursul anului, pe site-ul oficial: primariasm.ro/prichindelinscrieri.

Centrul Multifuncțional „Alter Ego” – sprijin pentru copii, tineri și vârstnici

Centrul „Alter Ego” are o misiune complexă, oferind ajutor copiilor și tinerilor pentru a-și continua studiile și a se integra atât în familie, cât și în comunitate. Tot aici, adulții și vârstnicii primesc sprijin pentru a depăși dificultăți sociale, dependențe sau situații de risc.

📌 Mai multe informații pot fi găsite pe: dassatumare.ro/centrul-multifunctional-alter-ego.

„Educația, sprijinul și integrarea devin realitate”

„Sprijinul oferit copiilor din familii vulnerabile înseamnă investiție în viitorul întregii comunități. Prin aceste centre, educația, sprijinul și integrarea devin realitate pentru sute de beneficiari din municipiul nostru”, a declarat viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș.