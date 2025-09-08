Start spectaculos de sezon în L4 ELITE

AJF Satu Mare

– Vicecampioana Oașul a revenit pe final, de la 1-4 la CSM II Olimpia iar Micula a fost egalată în minutul 83 de Victoria Carei iar Talna e primul lider după 5-1 cu satelitul Tășnadului

Sezonul Ligii a 4-a Elite la fotbal a început cu meciuri strânse, în primele trei meciuri ale primei etape, două s-au încheiat la egalitate, iar trupa din Dorolț a obținut o victorie la limită în fața nou-promovatei Someșul Odoreu.

Cu siguranță că cel mai spectaculos meci jucat sâmbătă în prima rundă din ELITE l-am avut pe terenul sintetic al Academiei Partium.

Echipa a 2-a a celor de la CSM Olimpia Satu Mare, formată doar din juniori până-n 19 ani a jucat de la egal la egal cu vicecampioana Oașul Negrești .S-a terminat 4-4 nu chiar ca la teatru …dar cu o concluzie clară venită din tabăra Oașului: cine n-are ”bătrâni”, să-și cumpere.

Juniorii Olimpiei și-au surprins adversarii printr-un joc elaborat și un ritm alert impus încă din start. Iar prima oră de joc a fost dominată total de juniorii lui Liviu Ivasuc care au condus cu 4-1 în minutul 63.

Oșenii au simțit pericolul iar antrenorul Vasile Pop a intrat în teren imediat după pauză. Iar experiența lui Popică a făcut diferența pe final…După pauza de hidratare din minutul 70, Oașul a început revenirea…S-a jucat pe contre iar oșenii au reușit să întoarcă rezultatul și au egalat în minutul 2 al prelungirilor prin antrenorul-jucător Vasile Pop.

Chiar și la 4-4 și epuizați de căldura sufocantă, jucătorii celor două echipe au continuat jocul pe contre…Iar în ultimele patru minute ale prelungirilor am mai consemnat câte o ocazie rarisimă la cele două porți…

”Un meci bun jucat pe o căldură sufocantă. Cei de la CSM Olimpia ne-au surprins în prima repriză și e greu să-mi explic de ce am jucat atât de slab și am făcut multe greșeli în prima parte. Apoi e bine că am avut atitudine și am revenit. Se anunță un campionat interesant. Felicitări acestor tineri cu potențial de la CSM Olimpia” a transmis antrenorul-jucător de la Oașul, Vasile Pop după meci.

Victoria obține un punct la Micula

La Micula, elevii antrenați de Cristian Popa au început bine și au deschis rapid scorul, dar cei din Carei au egalat pe final.

Iar la Dorolț, Recolta s-a întrebuințat serios pentru a obține un prim succes , 2-1 în fața nou promovatei Someșul Odoreu. Un meci arbitrat de ecusonul FIFA, Kovacs Szabolcs.

Duminică, la Orașu Nou, Talna a obținut o victorie categorică în fața celor de la Unirea II Tășnad-Decebal, scor 5-1.