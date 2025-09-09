Tabără culturală și educativă pentru liceeni și studenții rromi la Satu Mare

În perioada 2–6 septembrie 2025, la Satu Mare s-a desfășurat o nouă ediție a taberei culturale, educative și de merit pentru liceeni și studenții rromi. Activitatea a reunit tineri din mai multe zone ale județului, oferindu-le posibilitatea de a se întâlni într-un cadru de formare și dialog cultural.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, instituție care sprijină constant inițiativele de valorizare a diversității culturale și de stimulare a performanței în rândul tinerilor. Tabăra a inclus activități educative, ateliere culturale și întâlniri motivaționale, prin care participanții au fost încurajați să își cultive identitatea și să privească spre un viitor bazat pe educație și responsabilitate.