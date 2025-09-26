TEATRU. Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare a început o nouă stagiune

Stagiunea cu numărul 57 aduce publicului sătmărean spectacole pentru toate vârstele și gusturile, reunite sub un cod comun: toate producțiile noi vor fi comedii!

Cea dintâi premieră va avea loc pe 28 septembrie, la Sala Mare. Este vorba despre „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, o comedie în regia lui Dan Tudor, cunoscut actor și regizor român, care a semnat o serie de producții de succes în teatru și film.

Pe lângă cele șapte premiere, programul noii stagiuni include spectacole pentru copii, producții invitate și evenimente speciale – spectacole în aer liber, Zilele Porților Deschise, dar și alte surprize despre care veți fi anunțați.

Programul spectacolelor Teatrului de Nord, Trupa „Mihai Raicu”

OCTOMBRIE 2025

Duminică 5 octombrie 2025, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

JOCUL DE-A VACANȚA de Mihail Sebastian

Regia: Andrei Mihalache

Decor și costume: Mihai Vălu

Distribuția: Sorin Oros, Andrei Stan, Andreea Mocan, Stelian Roșian, Raluca Mara, Luca Terebesi, Anette Marka, Tibor Székely, Cristian But, Carmen Frățilă, Lucia Maria Racșan

– preț bilete: 60 lei / 55 lei / 40 lei

֍ ֍ ֍ ֍

Duminică 12 octombrie 2025, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio

RENT-A-FAMILY.SRL de Andreea Tănase

Regie, design video: Diana Dragoș

Scenografia: Oana Maria Pop

Coordonare muzicală: Vlad Giurge

Distribuția: Lucia Mărneanu, Vlad Mureșan, Anca Dogaru, Anette Marka, Andreea Mocan

Premieră

– preț bilete: 55 / 40 lei

֍ ֍ ֍ ֍

Marți 14 octombrie 2025, ora 18.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

Teatrul Magic Puppet, Cluj Napoca

DINCOLO DE MACI

Regia: Florin Suciu

Scenariul: Ana Cucu Popescu

Scenografia: Răzvan Chendrean

Compoziția muzicală: Max Anchidin

Light design: Alexandru Bote

Animații: Răzvan Chendrean și Florin Suciu

Video Mapping: Florin Suciu

Foto/Video: Cătălin Grigoriu, Dragoș Popa

Distribuția: Andreea Ajtai, Dragoș Lupău, Alina Neagoe, Paul Sebastian Popa

– spectacol găzduit

– preț bilete: 60 lei / 55 lei / 40 lei

֍ ֍ ֍ ֍

Miercuri 15 octombrie 2025, orele 10.00/11.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

HOCUS POCUS cu Florin Suciu

֍ ֍ ֍ ֍

Joi 16 octombrie 2025, orele 10.00/11.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

HOCUS POCUS cu Florin Suciu

֍ ֍ ֍ ֍

Joi 16 octombrie 2025, ora 19.00 – Teatrul „Regina Maria” Oradea

LA VIE EN ROSE, un spectacol de GIGI CĂCIULEANU

Decor: Cristian Gătina

Costume: Anna Szabó

Asistent de regie: Tudor Dreve

Distribuția: Roxana Fânață, Andrei Gîjulete, Ioana Cheregi, Andrei Stan, Dorina Nemeș/Alina Negrău, Bianco Erdei, Raluca Mara, Vlad Mureșan, Anette Marka, Sergiu Tăbăcaru

֍ ֍ ֍ ֍

Sâmbătă 18 octombrie 2025, ora 20.00 – Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Festivalul Internațional de Teatru Tânăr Francofon AMIFRAN

LA VIE EN ROSE, un spectacol de GIGI CĂCIULEANU

Decor: Cristian Gătina

Costume: Anna Szabó

Asistent de regie: Tudor Dreve

Distribuția: Roxana Fânață, Andrei Gîjulete, Ioana Cheregi, Andrei Stan, Dorina Nemeș/Alina Negrău, Bianco Erdei, Raluca Mara, Vlad Mureșan, Anette Marka, Sergiu Tăbăcaru

֍ ֍ ֍ ֍

Marți 21 octombrie 2025, orele 10.00/11.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

HOCUS POCUS cu Florin Suciu

֍ ֍ ֍ ֍

Miercuri 22 octombrie 2025, orele 10.00/11.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

HOCUS POCUS cu Florin Suciu

֍ ֍ ֍ ֍

Joi 23 octombrie 2025, orele 10.00/11.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

Teatrul Magic Puppet Cluj-Napoca

HOCUS POCUS cu Florin Suciu

֍ ֍ ֍ ֍

Duminică 26 octombrie 2025, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio

RENT-A-FAMILY.SRL de Andreea Tănase

Regie, design video: Diana Dragoș

Scenografia: Oana Maria Pop

Coordonare muzicală: Vlad Giurge

Distribuția: Lucia Mărneanu, Vlad Mureșan, Anca Dogaru, Anette Marka, Andreea Mocan

– preț bilete: 55 / 40 lei

֍ ֍ ֍ ֍

Luni 27 octombrie 2025, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare CIUDATUL ROL AL ÎNTÂMPLĂRII de Ion Băieșu

Regia: Dan Tudor

Scenografia: Cristian Gătina

Coregrafia: Florin Fieroiu

Muzica: Vlad Giurge

Distribuția: Raluca Mara, Andrei Stan, Radu Botar, Carmen Frățilă, Carol Erdos, Sorin Oros, Bianco Erdei, Cătălin Mareș, Cristian But, Tibor Székely, Andrei Gîjulete, Vlad Giurge

și: Laszlo Pfeiffer, Marius Bîte, Marius Roman, Adriana Filipan, Marioara Iluță, Yvette Princz

– Abonament „Radu Sas”

– preț bilete: 60 lei / 55 lei / 40 lei

֍ ֍ ֍ ֍

Marți 28 octombrie 2025, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Studio PETRU SAU ZECE FĂRĂ UN SFERT de Ioana Dajbog

textul câștigător al concursului de dramaturgie FOCUS DRAMA cu tema SPAȚIUL DINTRE NOI, proiect cofinanțat de AFCN

Regia: Tudor Dreve

Scenografia: Cosmin Stancu

Coregrafia: Roxana Fânață

Măști: Răzvan Chendrean

Muzica: Vlad Giurge

Distribuția: Anette Marka, Alina Negrău, Cătălin Mareș, Anca Dogaru, Bianco Erdei, Cristian But

și Darius Bura (elev voluntar)

– spectacol ales în abonamente

– preț bilete: 55 / 40 lei

֍ ֍ ֍ ֍

Joi 30 octombrie 2025, ora 19.00 – Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe Festivalul-Concurs DbutanT, ediția a X-a PETRU SAU ZECE FĂRĂ UN SFERT de Ioana Dajbog

textul câștigător al concursului de dramaturgie FOCUS DRAMA cu tema SPAȚIUL DINTRE NOI, proiect cofinanțat de AFCN

Regia: Tudor Dreve

Scenografia: Cosmin Stancu

Coregrafia: Roxana Fânață

Măști: Răzvan Chendrean

Muzica: Vlad Giurge

Distribuția: Anette Marka, Alina Negrău, Cătălin Mareș, Anca Dogaru, Bianco Erdei, Cristian But

și Darius Bura (elev voluntar)

֍ ֍ ֍ ֍

Informații și bilete:

Agenția teatrală, str. Horea nr. 6

Tel.: 0261712106 | 0786538580

Bilete online: https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201

E-mail: agentie.teatruldenord@gmail.com

www.teatruldenord.ro