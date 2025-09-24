Toamna aceasta, în județul Satu Mare, școala urcă din nou pe podium! Cu biciclete, cu energie și, mai ales, cu oameni care cred în puterea educației.

Asociația Acces la Viitor, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Mihai Raicu și Clubul Rotary Satu Mare, lansează o nouă ediție a campaniei #acces2edu – #go2school – un proiect care aduce laolaltă școala, familia și comunitatea. Nu vorbim despre idealuri. Vorbim despre acțiune! Ne dorim o școală în care copiii să vină cu bucurie și entuziasm. O școală vie, primitoare, care să le ofere motivația de a învăța, încrederea că pot reuși și siguranța că nu sunt singuri. Credem cu tărie că atunci când școala, familia și comunitatea colaborează, magia se întâmplă: școala devine un spațiu plin de viață, iar copiii prind curaj să își urmeze visurile cu încredere.

Ce vor face?

,,Promovăm educația în cele mai frumoase moduri – prin concursuri creative, mesaje de susținere și aducem premii care inspiră și motivează. Pedalăm împreună pentru 20 de biciclete reale, care vor ajunge în 10 școli beneficiare din județul Satu Mare, devenind simboluri ale drumului spre școală și spre un viitor mai bun.

Facem echipă cu profesori, părinți, elevi, sponsori și parteneri – toți uniți în jurul unui scop comun: educația. În acest an, peste 950 de copii sunt înscriși în proiect. Unitățile de învățământ beneficiare ale ediției fiind: Școlile Gimnaziale Valea Vinului, Homorod, Foieni, Călinești-Oaș, „Vasile Lucaciu” Carei, Poiana Codrului, „Gheorghe Bulgăr” Sanislău, Săcășeni, Liceul „Ion I.C. Brătianu” Satu Mare și Liceul Tehnologic Tarna Mare. La acestea se adaugă și alte școli participante activ, precum Școlile Gimnaziale Doba, Turulung, Orașu Nou, Cehal, Santău, Pomi, Micula și din Satu Mare, Liceele cu Program Sportiv și Tehnologic „Elisa Zamfirescu”.

Edițiile anterioare au ajuns la 45 de școli beneficiare și dăruit 90 de biciclete ce au adus bucurie, încredere și speranță pentru zeci de copii. În această toamnă, continuăm cu și mai multă energie și un singur scop: să aducem copiii mai aproape de școală. Și școala, mai aproape de sufletul lor.”

Etapele Campaniei:

Prima etapă a început cu concursul #go2school, și se desfășoară în perioada 22 septembrie și 5 octombrie 2025. Elevii și profesorii din zeci de școli au creat mesaje care pun educația în valoare, iar întreaga comunitate este invitată să voteze în grupul de Facebook #acces2edu – #go2school. Mesajul care va strânge cele mai multe voturi (like-uri) va aduce în școala câștigătoare o bicicletă statică – o modalitate distractivă și sănătoasă de a petrece pauzele. Dar bucuria nu se oprește aici. Sponsorii Zollner Electronic Satu Mare și Polipol Mobila Foieni vor alege, separat, un mesaj din partea unei școli mici, din mediul rural, care va primi nu doar bicicleta statică, ci și un colț de relaxare și socializare pentru elevi. Un spațiu al lor, unde pauzele devin timp de conectare și voie bună.

Apoi, din 6 octombrie, dăm startul la #all4bike – o campanie de pedalare pentru educație, unde fiecare kilometru contează. Fie că ai o bicicletă reală sau una statică, te poți alătura și contribui la atingerea unui obiectiv ambițios: 20.000 de kilometri pedalați, care vor fi transformați în 20 de biciclete pentru școlile beneficiare.

Acești kilometri vor fi „răscumpărați” de partenerii noștri – Clubul Rotary Satu Mare, SavElectro, Mike Company și Galant Leasing Satu Mare – care vor converti efortul comunității în mijloace reale de transport pentru copii. Ceea ce începe cu un kilometru se transformă într-un drum comun spre schimbare.

În plus, Energy Kardio Club și AVON se alătură inițiativei și vor oferi premii speciale celor mai activi participanți – pentru perseverență, implicare și cei mai mulți kilometri donați.

Campania se va încheia cu Gala „Pas spre Viitor”, ce va avea loc în ultima săptămână din noiembrie. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Mihai Raicu, care a fost alături de noi încă de la început, va fi momentul în care vom sărbători împreună efortul fiecăruia: oamenii implicați, școlile câștigătoare și copiii care pornesc spre școală cu mai multă încredere – și, poate, pe o bicicletă nouă.

Dar dincolo de premii și pedalat, #acces2edu – #go2school înseamnă o mișcare reală spre o educație mai accesibilă, mai prietenoasă și mai apropiată de nevoile copiilor. Este dovada că atunci când comunitatea se unește, putem construi școli vii, locuri unde fiecare copil găsește sprijin și motivație pentru a-și urma visurile. Aceasta este schimbarea pe care o dorim și pe care o clădim împreună – o schimbare care transformă vieți și deschide drumuri spre un viitor mai bun pentru toți.

Hai! Intră în mișcare!

Votează. Pedalează. Susține.

Intrăîn grupul #acces2edu-#go2school: https://www.facebook.com/groups/1073561177037507

