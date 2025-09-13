TRADIȚIE ȘI COMUNITATE. Mircea Govor, alături de comunitatea din Tășnad la Festivalul Gastronomic 2025

Deputatul PSD de Satu Mare a felicitat administrația locală și organizatorii pentru un eveniment care pune în valoare identitatea comunității prin tradiție și gastronomie.

Sâmbătă, la Tășnad, s-a desfășurat Festivalul Gastronomic 2025, o manifestare care a adus împreună tradiția culinară, comunitatea locală și pasiunea pentru gusturile autentice. Evenimentul a reunit sute de participanți și s-a bucurat de sprijinul autorităților locale, dar și de prezența deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, care a subliniat importanța păstrării identității culturale prin astfel de inițiative.

Mircea Govor: „Identitatea județului se construiește prin tradiții și oameni dedicați”

Deputatul Mircea Govor, președinte al PSD Satu Mare, a felicitat administrația locală pentru implicarea în organizarea evenimentului. Acesta a adresat aprecieri primarului Adrian Farcău, viceprimarului Snelempeger Carol-Nicolae, dar și Laviniei Cigan, președinte al organizației PSD Tășnad, precum și întregului Consiliu Local.

„Îl felicit pe colegul meu, primarul Adrian Farcău, pe viceprimarul Snelempeger Carol-Nicolae, iar în egală măsură îi adresez felicitări colegei mele, Lavinia Cigan, precum și întregii echipe a Consiliului Local, pentru modul exemplar în care au organizat acest eveniment de mare valoare pentru comunitate. Mulțumesc pentru invitație și pentru ocazia de a fi alături de tășnădeni la o manifestare care arată că identitatea județului nostru se construiește prin tradiții păstrate și prin oameni dedicați”, a declarat Mircea Govor.

Festivalul Gastronomic, sărbătoarea comunității

Manifestarea a fost mai mult decât o simplă demonstrație culinară – a fost o celebrare a comunității și a tradițiilor locale. Tășnădenii, alături de oaspeți din întreg județul Satu Mare, au descoperit și s-au bucurat de preparate autentice, rețete tradiționale și momente de convivialitate.

Identitate prin tradiție și gastronomie

Festivalul Gastronomic de la Tășnad a confirmat încă o dată rolul esențial al tradițiilor și gastronomiei în conturarea identității județului Satu Mare. Prezența lui Mircea Govor, însoțită de mesajul său de susținere, a întărit ideea că astfel de evenimente consolidează legătura dintre administrație, comunitate și patrimoniul cultural local.