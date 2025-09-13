TRAGEDIE. Accident mortal în Satu Mare: șoferul a fugit și a fost prins la sute de kilometri distanță

Un bărbat de 54 de ani și-a pierdut viața pe DJ 108M, după ce a fost lovit de o autoutilitară al cărei conducător auto a părăsit locul accidentului.



Un accident rutier cu urmări tragice a avut loc vineri seară, pe drumul județean 108M, în afara localității Andrid, județul Satu Mare. Un pieton de 54 de ani a murit după ce a fost lovit de o autoutilitară, iar șoferul vinovat a fugit de la fața locului. După ore întregi de căutări și o mobilizare amplă a polițiștilor, conducătorul auto, un bărbat de 42 de ani din județul Cluj, a fost prins la sute de kilometri distanță, pe raza localității Gădălin.

Tragedie pe DJ 108M

Accidentul s-a produs vineri, 12 septembrie, în jurul orei 22:30. Potrivit polițiștilor, victima, un bărbat de 54 de ani din Dindești, se afla pe partea carosabilă atunci când a fost surprins și accidentat mortal de autoutilitara condusă de șoferul clujean.

Șoferul a fugit după impact

Imediat după producerea tragediei, conducătorul auto și-a continuat drumul, părăsind locul faptei. Gestul său a declanșat o amplă acțiune a poliției, care a mobilizat echipaje pentru identificarea și reținerea acestuia.

Depistat în județul Cluj

În urma verificărilor, șoferul a fost identificat ca fiind un bărbat de 42 de ani, din județul Cluj. Cu sprijinul polițiștilor din Secția Rurală Gherla, acesta a fost găsit pe raza localității Gădălin, la sute de kilometri distanță de locul accidentului. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Pe numele șoferului au fost întocmite acte de urmărire penală pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului.