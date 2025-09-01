UVVG Arad a dat startul sesiunii de admitere din toamnă: o nouă rundă de înscrieri, începând de astăzi!

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad anunță deschiderea sesiunii de toamnă pentru admiterea în anul universitar 2025–2026, începând de astăzi, 1 septembrie 2025, prin intermediul platformei online disponibile pe site-ul oficial. Termenul limită pentru înscrieri este 19 septembrie pentru programele medicale, respectiv 21 septembrie pentru cele non-medicale.

După o sesiune de vară marcată de un interes crescut pentru programe precum Drept, Psihologie, Pedagogia Învățământului Școlar și Preșcolar, Medicină Generală și Asistență Medicală Generală, universitatea își reconfirmă angajamentul față de o educație modernă, relevantă și orientată spre viitorul profesional al tinerilor.

UVVG oferă o gamă diversificată de programe de licență în limba română, dar și în engleză și franceză, adresate atât celor care aspiră la cariere în domenii medicale, cât și celor interesați de științe economice, sociale, educaționale sau naturale.

Printre specializările disponibile în sesiunea de toamnă se numără: Medicină Generală (română, engleză, franceză), Stomatologie, Tehnică dentară, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Farmacie, Nutriție și dietetică, Asistență medicală generală, Biologie; Marketing, Administrarea afacerilor (română, engleză), Economia comerțului, turismului și serviciilor, Contabilitate și informatică de gestiune; Psihologie, Pedagogia Învățământului Școlar și Preșcolar, Studii de securitate, Educație fizică și sportivă, Silvicultură, Limbi moderne aplicate (engleză-franceză-germană).

Pentru absolvenții de licență, UVVG pune la dispoziție și programe de masterat adaptate la cerințele actuale ale pieței muncii.

Prezență extinsă în 5 orașe din țară

UVVG nu este prezentă doar în Arad, ci și în Baia Mare, Satu Mare, Zalău, Marghita și Sebiș, prin extensii universitare active, care oferă tinerilor acces la învățământ superior de calitate în propriile orașe.

Cu peste 100.000 de absolvenți activi în țară și în străinătate, UVVG se mândrește cu o comunitate academică dinamică și cu studenți care devin adevărați ambasadori ai valorilor universitare.

Totul online, simplu și accesibil