Vernisaj: „Din adâncuri spre lumină”- Elisabeta Pietrar Veress

Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul de Artă, organizaează marți, 16 septembrie, de la ora 16, vernisajul expoziiei „Din adâncuri spre lumină”- Elisabeta Pietrar Veress.

Expoziția aduce în prim plan o serie de lucrări în ulei pe pânză, ce evocă universul minerilor – oameni ai subteranului, ai curajului și ai speranței.

Ortacii care zi de zi coborau în subteran asumându-și riscuri imense, pentru a susține viața de la suprafață. Trăind în mijlocul comunitatii miniere și fiind martoră la închiderea minelor am transformat experiența personală într-un act artistic de omagiere. Scenele surprind galerii,abataje, echipe de minieri în șut, dar și momente de rugăciune și speranță.

Alternanța cromatică dintre tonuri reci și calde reflectă tensiunea dintre pericol și lumină, dintre claustrare și izbăvire. Luminița de la capătul tunelului devine un simbol al speranței, al revenirii la viață, dar și al unei spiritualități discrete, care însoțește fiecare coborâre.

Această expoziție este o incursiune în trecutul unei comunități și o pledoarie pentru memoria colectivă, pentru artă ca formă de vindecare și solidaritate.

Elisabeta Pietrar Veress. Artist plastic UAPR (stagiar).