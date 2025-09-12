Week-end plin de evenimente la Satu Mare. Sătmărenii au din ce alege!

În acest sfârșit de săptămână, jandarmii sătmăreni vor fi prezenți la datorie pentru a asigura măsurile de ordine și siguranță publică la evenimentele sportive și cultural–artistice organizate pe raza județului Satu Mare, care vor reuni un număr mare de participanți.

Astfel, sâmbătă, 13 septembrie 2025, municipiul Satu Mare va găzdui, pe stadionul „Someșul”, partida de fotbal din cadrul Ligii a III-a, dintre Olimpia MCMXXI și ACSC Crișul Sântandrei, începând cu ora 17:00. Tot în aceeași zi, în comuna Medieșul Aurit, pe pășunea comunală din zona Gării, se va desfășura Expoziția cabalină – ediția a II-a, organizată de Asociația „Țăramul Cailor”, între orele 09:00 – 18:00.

De asemenea, în perioada 13–14 septembrie 2025, la Complex Apa din localitatea Apa, va avea loc Lake Drive – ediția a II-a, un eveniment dedicat pasionaților de autovehicule, organizat de Car Tune Society. Programul se va desfășura după cum urmează: sâmbătă, între orele 14:00 – 22:00, și duminică, între orele 09:00 – 17:00.

Tot duminică, 14 septembrie 2025, pe stadionul „Olimpia Daniel Prodan” din municipiul Satu Mare, se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a II-a, dintre CSM Olimpia Satu Mare și ACS Corvinul Hunedoara 1921, începând cu ora 11:00.

Pentru buna desfășurare a acestor evenimente, jandarmii sătmăreni, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, vor fi prezenți în teren și vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

Recomandăm participanților să manifeste un comportament civilizat, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în fapte de natură să tulbure buna desfășurare a evenimentelor. Totodată, îi sfătuim pe cetățeni să acorde o atenție sporită bunurilor personale și să supravegheze copiii care îi însoțesc.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare reamintește că faptele de tulburare a ordinii și liniștii publice sau de manifestare a violenței, în special pe timpul competițiilor sportive, sunt sancționate conform legislației în vigoare.

”Prin prezența noastră, dorim ca toate aceste manifestări să se desfășoare într-un cadru sigur, în care fiecare participant să se bucure de spectacolul sportiv sau cultural ales.

Jandarmeria Satu Mare, cu siguranță, pentru fiecare!”, spun jandarmii sătmăreni.