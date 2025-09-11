Ziua Porumbului 2025: un eveniment de referință pentru agricultorii din nord-vestul României

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat astăzi, alături de secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, la deschiderea celei de-a XII-a ediții a celui mai important eveniment dedicat geneticii și tehnologiei porumbului – „Ziua Porumbului”, organizată în acest an în localitatea Vezendiu.
Devenită de-a lungul timpului un reper esențial pentru agricultura din nord-vestul României, inițiativa reunește anual agricultori, fermieri, specialiști, reprezentanți ai mediului de afaceri și companii de prestigiu din țară și din străinătate, dar și ai serviciilor publice deconcentrate din domeniu. Prin amploarea și diversitatea prezentărilor, Ziua Porumbului oferă o imagine actuală și completă asupra progreselor înregistrate în domeniul geneticii, al tehnologiilor de cultivare și al soluțiilor inovatoare menite să crească performanța agricolă.
Companii românești și multinaționale au prezentat produse de ultimă generație – semințe performante, substanțe pentru protecția plantelor, îngrășăminte chimice și utilaje agricole moderne – oferind participanților o imagine completă a oportunităților și provocărilor din sectorul agricol.
Totodată, cei prezenți au beneficiat de sesiuni de informare și de dialog direct cu specialiștii, prilej de a identifica cele mai eficiente metode pentru creșterea productivității și sustenabilității culturilor.
Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat, cu acest prilej, rolul fundamental al agriculturii în economia județului și necesitatea sprijinirii agricultorilor și fermierilor prin acces la informație, tehnologie și parteneriate constructive:
“Participarea la acest eveniment ne oferă ocazia de a observa direct progresul și inovațiile din domeniul geneticii și tehnologiei porumbului. Este un prilej valoros de dialog și schimb de experiență între agricultori, fermieri, producători și autorități, contribuind la identificarea celor mai bune practici pentru creșterea productivității și sustenabilității culturilor. Felicit organizatorii pentru profesionalismul și efortul depus în pregătirea acestei ediții, care reușește să aducă împreună sectorul agricol, oferind acces la tehnologie modernă, informații de specialitate și soluții inovatoare. Instituția Prefectului rămâne un partener constant și susține toate inițiativele care promovează o agricultură competitivă, durabilă și performantă, contribuind astfel la dezvoltarea economică și bunăstarea comunităților locale.”