1 Octombrie: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Mesajul Prefecturii Satu Mare

În această zi dedicată recunoașterii valorii și experienței, Prefectura Satu Mare, prin mesajul său, subliniază importanța deosebită a persoanelor vârstnice în structura socială și comunitară.

”Seniorii noștri reprezintă o sursă inegalabilă de înțelepciune, experiență profesională și repere morale, contribuind esențial la dezvoltarea și stabilitatea societății. Ei sunt depozitarii istoriei și tradițiilor, elemente fundamentale pentru continuitatea identității noastre.

Respectul pentru generația în vârstă nu este doar o obligație morală, ci și un principiu de bază al unei societăți echitabile și responsabile.

Cu acest prilej, transmitem tuturor persoanelor vârstnice cele mai sincere urări de sănătate, bunăstare și ani mulți, înconjurați de prețuirea și grija comunității.