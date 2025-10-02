Accident produs de un tânăr bine băut. A intrat cu mașina într-un pod

La data de 1 octombrie a.c., în jurul orei 23.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale, pe strada Unimătului din localitatea Acâș.

Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 21 ani, din localitatea Acâș, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un pod.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0,51 mg/l pur în aerul expirat.

În urma impactului, nu au existat victime omenești.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.