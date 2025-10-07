ANGAJARE Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți – Primul pas spre o carieră de succes

Evenimentul organizat de AJOFM Satu Mare oferă tinerilor șansa de a se întâlni direct cu angajatorii locali

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare organizează, la Casa Meșteșugarilor (str. Ștefan cel Mare, nr. 18), începând cu ora 09:00, evenimentul „Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți”, dedicat tinerilor care au finalizat studiile și își caută un loc de muncă.

Scopul acțiunii este de a facilita dialogul direct între angajatori și absolvenți, oferind tinerilor oportunitatea de a-și prezenta competențele, de a descoperi cerințele reale ale pieței muncii și, nu în ultimul rând, de a face primul pas în carieră.

O șansă reală pentru tinerii aflați la început de drum

Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți este una dintre cele mai importante inițiative de sprijin pentru integrarea tinerilor pe piața muncii. Participanții vor avea acces la locuri de muncă în domenii variate, precum IT, construcții, comerț, servicii și industrie alimentară.

Totodată, evenimentul le oferă tinerilor consiliere profesională, sprijin în redactarea CV-ului și sfaturi practice pentru interviuri, prin intermediul specialiștilor AJOFM. Cei interesați pot afla și detalii despre cursurile de calificare și reconversie profesională disponibile în județ.

Un eveniment benefic și pentru angajatori

Bursa nu este doar o oportunitate pentru absolvenți, ci și pentru companii. Evenimentul creează cadrul ideal pentru identificarea viitorilor angajați talentați și motivați, oferind angajatorilor posibilitatea de a-și prezenta oferta de muncă și de a interacționa direct cu potențiali candidați.

Participarea este gratuită, atât pentru tineri, cât și pentru angajatori, contribuind la o conexiune autentică între cererea și oferta de pe piața muncii din județul Satu Mare.

Detalii de contact și înscriere

Pentru informații suplimentare, AJOFM Satu Mare poate fi contactată la:

📞 Tel: 0261/770.237

📧 Email: ajofm.sm@anofm.gov.ro

🌐 Website: www.anofm.ro/satu-mare

Vă așteptăm la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți!

Un eveniment dedicat tinerilor care își doresc un viitor stabil și un loc de muncă potrivit calificării și aspirațiilor lor.