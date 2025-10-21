Anunt de mediu Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare, cu sediul în Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ‚,Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent – Casă de locuit amplasată în comuna Certeze, str. Hâroasă, nr. 134, jud. Satu Mare’’ , amplasată în loc. Certeze, str. Hâroasă, nr. 134, jud. Satu Mare.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul titularului si la sediul ANMAP din Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP si pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro