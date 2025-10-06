Casă de piatră , Cosmin & Andreea Zamfir! Atacantul celor de la CSM Olimpia a spus ”DA” în fața primarului , Gabor Kereskenyi

Jucătorul celor de la CSM Olimpia, Cosmin Zamfir și-a pus luni, 06 octombrie 2025 semnătura pe cel mai important contract al vieții sale. Acesta și-a unit destinele cu aleasa inimii lui, Georgiana -Andreea.

Cei doi au spus un mare DA în fața ofițerului de stare civilă, nimeni altul decât primarul municipiului Satu Mare, Gabor Kereskenyi.

”Nu am vrut să facem ceva special la cununia civilă. Au venit de la Constanța familiile noastre și am ales discreția. La vară vom face acasă la Constanța cununia religioasă și petrecerea și atunci cu siguranță că vom avea mulți invitați.” ne-a mărturisit atacantul de la CSM Olimpia, Cosmin Zamfir.

Proaspăta doamnă Zamfir este absolventă a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanța.

Cosmin Zamfir a avut un prim sezon la CSM Olimpia Satu Mare între 2021-2022 și apoi a revenit la Satu Mare în 2024. Iar în vara acestui an a contribuit decisiv la promovarea echipei CSM Olimpia în Liga a 2-a.

”În numele clubului nostru, transmitem cele mai sincere felicitări jucătorului nostru, 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐢𝐧 𝐙𝐚𝐦𝐟𝐢𝐫, și soției sale, Georgiana -Andreea!

Casă de piatră și o viață plină de iubire și fericire!” e mesajul transmis de conducerea CSM Olimpia pe pagina oficială de facebook.

Multă fericire, înțelegere și ”Casă de piatră” și din partea redacției sport a GNV.