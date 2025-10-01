Concert la Szeged în cadrul Festivalul „TimOrgelFest”

În data de 30 septembrie 2025, Florin Vasiloni, consulul general al României la Szeged, a participat la un concert de orgă, susținut de artiști români, la Biserica Romano-Catolică Piaristă din Seghedin (Szeged). La Biserica Piaristă din Szeged, au evoluat la orgă și nai artiștii Felician Roșca (inițiatorul și promotorul proiectului), Mădălin Luca, și Cristina Struța.

Concertul a fost parte a Festivalului de Orgă „TimOrgelFest”, care sărbătorește ediția jubiliară printr-o serie de concerte dedicate comunităților românești din Ungaria și Italia. Festivalul de Orgă TimOrgelFest s-a desfășurat în perioada 27 – 30 septembrie 2025, cuprinzând o serie de evenimente muzicale dedicate comunităților românești din diaspora. Proiectul a fost finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În cadrul proiectului, artiști români au adus publicului din Gyula, Bătania și Seghedin experiența muzicii de orgă, a cântului coral și a repertoriului vocal-instrumental.

Festivalul ”TimOrgelFest” urmărește să promoveze valorile culturale românești, să întărească legăturile comunităților de peste hotare cu țara de origine și să ofere publicului o experiență artistică de ținută. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și realizat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, Consulatul General al României la Szeged și Consulatul General al României la Gyula. La realizarea proiectului au contribuit asociații ale românilor din Gyula, Bătania și Seghedin.