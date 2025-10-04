Conferința Națională de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru” a debutat la Ardud cu ateliere pentru copii și adolescenți

Conferința Națională de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru”, organizată în cadrul proiectului european „Promovarea identității regionale, a tradițiilor și a tenacității culturale durabile”, finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina (ID HUSKROUA/23/S/2.2/02), a debutat astăzi cu patru ateliere de artă și meșteșuguri tradiționale. Evenimentul s-a desfășurat la Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” din Ardud.

Peste 200 de copii și adolescenți, însoțiți de cadre didactice și părinți, au participat la activitățile propuse. Programul a cuprins:

Atelier de pictură pe lemn, coordonat de prof. Anamaria Opriș

Atelier de cusut-țesut, desfășurat de meșterul popular Linia Niste și prof. Marcela Domuța

Atelier de dans tradițional, condus de coregraful Gabriel M. Boticaș

Atelier de confecționat podoabe tradiționale, realizat de meșterul popular Rodica Groza

Evenimentul s-a bucurat de un real succes, iar organizatorii transmit mulțumiri profesorilor și meșterilor populari implicați în desfășurarea activităților.