Conferința Națională de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru” a debutat la Ardud cu ateliere pentru copii și adolescenți

Conferința Națională de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru”, organizată în cadrul proiectului european „Promovarea identității regionale, a tradițiilor și a tenacității culturale durabile”, finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina (ID HUSKROUA/23/S/2.2/02), a debutat astăzi cu patru ateliere de artă și meșteșuguri tradiționale. Evenimentul s-a desfășurat la Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” din Ardud.
Peste 200 de copii și adolescenți, însoțiți de cadre didactice și părinți, au participat la activitățile propuse. Programul a cuprins:
-
Atelier de pictură pe lemn, coordonat de prof. Anamaria Opriș
-
Atelier de cusut-țesut, desfășurat de meșterul popular Linia Niste și prof. Marcela Domuța
-
Atelier de dans tradițional, condus de coregraful Gabriel M. Boticaș
-
Atelier de confecționat podoabe tradiționale, realizat de meșterul popular Rodica Groza
Evenimentul s-a bucurat de un real succes, iar organizatorii transmit mulțumiri profesorilor și meșterilor populari implicați în desfășurarea activităților.