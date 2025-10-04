More

    Conferința Națională de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru” a debutat la Ardud cu ateliere pentru copii și adolescenți

    Conferința Națională de Etnografie și Folclor „Lumea Ca-n Codru”, organizată în cadrul proiectului european „Promovarea identității regionale, a tradițiilor și a tenacității culturale durabile”, finanțat prin programul de cooperare transfrontalieră Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina (ID HUSKROUA/23/S/2.2/02), a debutat astăzi cu patru ateliere de artă și meșteșuguri tradiționale. Evenimentul s-a desfășurat la Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” din Ardud.

    Peste 200 de copii și adolescenți, însoțiți de cadre didactice și părinți, au participat la activitățile propuse. Programul a cuprins:

    • Atelier de pictură pe lemn, coordonat de prof. Anamaria Opriș

    • Atelier de cusut-țesut, desfășurat de meșterul popular Linia Niste și prof. Marcela Domuța

    • Atelier de dans tradițional, condus de coregraful Gabriel M. Boticaș

    • Atelier de confecționat podoabe tradiționale, realizat de meșterul popular Rodica Groza

    Evenimentul s-a bucurat de un real succes, iar organizatorii transmit mulțumiri profesorilor și meșterilor populari implicați în desfășurarea activităților.

