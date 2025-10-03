Deschiderea noului an universitar la Extensia Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș”

Astăzi, într-un cadru festiv, Extensia Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” și-a deschis porțile pentru un nou an universitar, moment de emoție și bucurie pentru studenți, cadre didactice și întreaga comunitate academică.

Evenimentul marchează începutul unei noi etape în procesul de formare a viitorilor profesioniști, Universitatea continuând să fie un pilon important în educația superioară din județ și o instituție de referință în dezvoltarea resursei umane locale.

Reprezentanți ai autorităților, partenerilor și mediului academic au subliniat importanța cooperării dintre instituțiile de învățământ superior și comunitatea locală, pentru a sprijini atât inițiativele studenților, cât și activitatea corpului profesoral.

Au fost prezenți: prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas, vicepreședinta Consiliului Județean, Roxana Petca, viceprimarul Raul Băbțan.

„Rămânem parteneri ai instituției de învățământ superior, încurajând inițiativele din mediul universitar și susținând întreg corpul profesoral în misiunea-i nobilă de a forma oameni valoroși în comunitatea noastră. Mult succes tuturor și un an universitar plin de realizări!”, au transmis reprezentanții autorităților locale.

Studenții au pășit cu entuziasm într-un nou an plin de provocări, iar profesorii au reafirmat angajamentul de a continua procesul educațional la cele mai înalte standarde. Extensia Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” își propune și în acest an să dezvolte proiecte educaționale și de cercetare menite să sprijine comunitatea și să ofere tinerilor oportunități de afirmare.