Dr.Max deschide în… cur’ o nouă farmacie!

Oamenii au avut parte de o surpriză de colecție într-un centru comercial din oraș, după ce un banner al unei farmacii a reușit performanța să anunțe… mai mult decât trebuia. Din cauza unei mici probleme de aranjare, mesajul „Deschidem în curând” s-a oprit exact unde nu trebuia: „Deschidem în cur”. Evident, internetul n-a iertat momentul și imaginea a devenit rapid virală. Farmacia promite însă că deschiderea va fi una serioasă și „fără efecte adverse”.